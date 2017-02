Nintendo Switch: Director von Final Fantasy 15 liebt das Konzept

Wird es Final Fantasy auf die neue Konsole Nintendo Switch schaffen? Das ist aktuell ungewiss. Klar ist aber, dass sich der Game Director von Final Fantasy 15 offenbar äußerst angetan vom Konzept der neuen Nintendo-Hardware gibt. "Ich habe an Handheld-Titeln gearbeitet, ich habe aber auch an Konsolenspielen gearbeitet", so Hajime Tabata im Interview mit Polygon. "Die Tatsache, dass Nintendo Switch gleichzeitig beides vereint, ist wirklich faszinierend für mich. Ich bin sehr interessiert daran, Ideen [...] für diese Technologie zu erdenken, und die bestmögliche Erfahrung dafür zu entwickeln. Ich bin mir aber nicht sicher, dass ich es bereits ganz raus habe."

Warum er das Konzept von Nintendo Switch so spannend findet, erläuterte er ebenfalls: "Du hast die [Konsole] vor dem Fernseher, und spielst auf dem großen Bildschirm, und dann nimmst du sie heraus, und stellst sie auf den Tisch, wo sie zum Monitor wird. Du nimmst die beiden Joy-Cons, und spielst mit einem Freund. Da hört es aber nicht auf, denn in meiner Vorstellung wäre es wirklich perfekt, wenn du diesen neuen Monitor nehmen und wie ein Tablet nutzen könntest, und verschiedene Anwendungen wie auf deinem iPhone oder Android nutzen könntest. So erfüllt die Konsole im Grunde drei Aufgaben in einem. Das ist ein bisschen so etwas wie ein Traumgerät."

Zu einem Hinweis geschweige denn einer Ankündigung eines neuen Square-Spiels für Nintendo Switch ließ sich Tabata dabei noch nicht hinreißen, doch das grundsätzliche Interesse scheint jedenfalls vorhanden zu sein. Für kommende Neuigkeiten zu Nintendo Switch haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Polygon via Gamespot