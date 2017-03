Nintendo Switch kaufen: Wo ist die Konsole heute erhältlich?

Mit der Switch bringt Nintendo heute seine neue Spielekonsole auf den Markt. Wer die Switch nicht rechtzeitig vorbestellte, schaut am heutigen Launch-Tag unter Umständen in die Röhre. Denn viele Händler melden: Die Nintendo Switch ist komplett vergriffen. Ein Blick auf Amazon.de etwa verrät, dass sich die Konsole zwar für 329 Euro kaufen lässt. Mit einer Lieferung ist allerdings erst am 9. März 2017 zu rechnen. Vermutlich erhält der Versandriese in den nächsten Tagen einen Konsolennachschub. Wer bis dahin warten kann, sollte mit dem Kauf womöglich nicht lange zögern. Aufgrund der starken Nachfrage dürfte auch das nächste Konsolenkontingent bei Amazon schnell vergriffen sein.

Ein ähnliches Bild ergibt sich in den Online-Shops von Saturn und Media Markt. Wer sich die Switch beispielsweise auf der Webseite von Saturn in den Warenkorb legt, erhält die Fehlermeldung, dass eine "Lieferung nicht möglich ist, da der Artikel online ausverkauft ist". Gleiches gilt auch für den Online-Shop von Media Markt. Für Online-Kunden sind keine Bestände mehr verfügbar. So sieht's auch im Online-Shop von otto.de aus - die Konsole ist auch hier nicht vorrätig. Mit etwas Glück ergattert ihr eine Nintendo Switch bei einem kleineren Online-Händler. Nutzt dafür am besten einen Preisvergleichsdienst wie Geizhals.de. Die Webseite listet zahlreiche Shops auf und zeigt an, wo sich die Switch noch kaufen beziehungsweise bestellen lässt.

Nintendo Switch heute kaufen: Bestehen Chancen?

Saturn und Media Markt: Wer die Nintendo Switch heute kaufen will, dem sei ein Besuch bei einem lokalen Händler empfohlen. Die Webseiten von Saturn und Media Markt raten den Kunden dazu, eine Abholung im Markt zu prüfen - gegebenenfalls sind einzelne Restbestände vorrätig. Idealerweise lässt sich direkt online herausfinden, ob die neue Nintendo-Konsole in den einzelnen Märkten noch vorrätig ist. Wechselt dafür auf die Produktseite zur Nintendo Switch und klickt auf "Marktabholung prüfen". Tragt im sich anschließend öffnenden Fenster eure Postleitzahl ein. Auf der Deutschland-Karte erfahrt ihr, wo sich die Switch noch kaufen lässt. Dabei gilt: Ein grünes Symbol steht für vorrätig, ein rotes für ausverkauft. Stichproben von PC Games haben ergeben, dass bei Media Markt eine größere Chance besteht, die Switch am heutigen Launch-Tag zu erwerben. Fragt am besten bei einer Filiale vor Ort nach.

Gamestop: Die besten Chancen, eine Nintendo Switch heute zu kaufen, gibt's offenbar bei Gamestop. Zwar nimmt der Spielehändler auch online keine Bestellungen mehr entgegen. Ein Blick auf die Deutschlandkarte verrät allerdings: In den meisten Filialen ist die Konsole vorrätig. Nutzt den Shop-Finder, um eine Filiale in eurer Umgebung ausfindig zu machen. In den Ballungszentren Berlin, Köln, Hamburg und München scheinen noch Konsolen erhältlich zu sein. Jedoch weist Gamestop darauf hin, dass die Bestandsangabe ohne Gewähr erfolgt. Geht daher auf Nummer sicher und kontaktiert den Shop vor Ort.

Ebay-Kleinanzeigen: Mit etwas Glück findet ihr auf ebay-kleinanzeigen.de einen Händler oder Anbieter in eurer Nähe, der eine Nintendo Switch verkauft. Ein kurzer Test hat ergeben, dass die Switch über diesem Weg in vielen Städten gekauft werden kann. Einen Haken hat das Ganze jedoch: Die über das Schwarze Brett angebotenen Konsolen sind oftmals teurer als etwa bei Amazon, Gamestop und Co. Die Preise liegen meist um die 400 Euro - also 70 Euro über dem Normalpreis. Wer über Kleinanzeigen zuschlagen will, sollte sich also zunächst auf eine intensive Preissuche begeben.

Habt ihr die Nintendo Switch heute gekauft? Falls ja: In welchem Shop waren die Konsolen noch vorrätig? Teilt eure Tipps mit anderen Lesern.

