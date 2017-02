Vor einigen Tagen berichteten wir über erste Nintendo Switch-Konsolen, die bereits zwei Wochen vor dem eigentlichen Release am 3. März 2017 in die Hände einiger Spieler gelangt sind. Auch ein erstes inoffizielles Unboxing-Video zur kommenden Nintendo-Konsole macht im Internet die Runde. Der Besitzer behauptet, ein Versandhändler habe ihm die Konsole zugesandt. Nun hat sich Nintendo eingeschaltet und behauptet, dass das nicht stimme und dabei alles andere als legale Sachen vorgefallen sind.

Laut Big N soll es sich bei einigen Nintendo Switch-Konsolen, die vor dem Release schon in den Besitz von Spielern gelangt sind, um illegale Hehlerware handeln. Besagte Konsolen sollen von einem US-amerikanischen Vertriebspartner gestohlen worden sein. In einem Statement gegenüber IGN führt Nintendo diesen Sachverhalt genauer aus und sagt auch, dass die dafür verantwortlichen Personen mittlerweile gefeuert wurden und von den Behörden vernommen werden. Das ganze Statement von Nintendo lest ihr nachfolgend.

"Anfang dieser Woche behaupteten Einzelpersonen, vorzeitig eine kleine Anzahl von Nintendo-Switch-Systemen von einem nicht spezifizierten Einzelhändler erworben zu haben. Nintendo hat festgestellt, dass diese Einheiten von Mitarbeitern eines US-Distributors gestohlen wurden, wobei ein System illegal weiterverkauft wurde. Die Individuen wurden identifiziert und haben ihre Arbeitsplätze verloren. Lokale Strafverfolgungsbehörden ermitteln aktuell in dieser Sache. Nintendo Switch wird weltweit am 3. März 2017 erscheinen und wir freuen uns darauf, dass alle dann die Wunder des neuen Systems für sich selbst entdecken können."

Es gibt aber nicht nur Negativschlagzeilen rund um die Nintendo Switch. Gestern berichteten wir über die Änderung von Nintendos Geschäftsstrategie bei digitalen Käufen und Downloads. Mit der Switch werden eShop-Käufe demnach nicht mehr an Konsolen gebunden sein, sondern an Accounts. Alle Details dazu findet ihr in der verlinkten Meldung. Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zur Nintendo Switch findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.