Die Nintendo Switch wird deutlich erfolgreicher als das gescheiterte Projekt Wii U. Das jedenfalls legen Daten der Firma DFC Intelligence nahe, die eine (spekulative) Prognose zu den erwarteten Switch-Verkaufszahlen in den ersten vier Jahren nach dem Launch am 3. März 2016 vorgelegt hat. Demnach könnte Nintendo bis Ende 2020 beachtliche 40 Millionen Exemplare der Switch-Konsole verkaufen. Im selben Zeitraum ging die Wii U rund 13,3 Millionen Mal über den Ladentisch.

Zum Vergleich: Die originale Wii erreichte im Lauf von sieben Jahren die fantastische Zahl von 100 Millionen veräußerten Endgeräten. Sonys Playstation 4 kann inzwischen auf Verkaufszahlen von über 53 Millionen Einheiten zurückblicken - im Zeitraum zwischen November 2013 und Januar 2017. Bei der Xbox One von Microsoft sind es laut Gerüchten mittlerweile gut 26 Millionen.

Laut DFC verbaut sich Nintendo selbst einen noch besseren Verkaufsstart der Switch; die Analysten sehen das Launch-Lineup der Konsole kritisch. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist der einzig große Titel für die neue Nintendo-Hardware, der pünktlich zum Release am 3. März 2016 erhältlich sein wird. Als Schlüsselphase für den Erfolg oder Misserfolg der Switch sieht DFC das Weihnachtsgeschäft 2017. "Wir erwarten, dass die Nachfrage hoch ist. Die Preisfrage ist, ob das System eine breite Kundschaft ansprechen kann." David Cole, Chef von DFC Intelligence, sagte gegenüber der Webseite Gamesindustry.biz: "Die Switch ist ein faszinierendes Stück Hardware, welches das Potenzial hat, einen sehr großen Markt zu erschließen. Allerdings haben wir mit Blick auf das begrenzte Software-Angebot und Nintendos zuletzt schwache Auftritte bei der Einführung neuer Produkte unsere Erwartungen nach unten korrigiert."

Die Nintendo Switch ist mit einem Preis von 330 Euro in Deutschland nicht eben billig; versteckte Kosten für das Zubehör kommen dazu. In unserer großen Umfrage wollen wir von euch wissen: Kauft ihr euch eine Nintendo Switch?

