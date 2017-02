Nintendo Switch: Erstes Unboxing-Video aufgetaucht - 2 Wochen vor Launch

Im Internet ist ein erstes Unboxing-Video zu Nintendo Switch aufgetaucht. Urheber ist Neogaf-User "hiphoptherobot", der behauptet, seine Konsole bereits jetzt geliefert bekommen zu haben, knapp zwei Wochen vor dem offiziellen Launch (3. März 2017). Welcher Versandhändler hier den Streetdate gebrochen hat, verrät "hiphoptherobot" nicht. Um einen Fake handelt es sich bei dem Clip definitiv nicht. Am Ende wird Nintendo Switch sogar in Betrieb genommen und das Menü ist zu sehen.

Erkenntnisse aus dem Unboxing-Video: Nintendo Switch kommt in einer vergleichsweise kleinen Verpackung daher, allem Anschein nach nicht viel größer als ein handelsüblicher Schuhkarton. Enthalten sind zunächst natürlich der Tablet-Teil mit 6,2-Zoll-Display, der die komplette Hardware beinhaltet, das Switch-Dock für den Anschluss an den Fernseher, zwei Joy-Cons, die Joy-Con-Halterung, das Netzteil und diverse Kabel. Ein Spiel, nicht einmal eine Demoversion, liegt Nintendo Switch nicht bei. Zum hierzulande verlangten Kaufpreis von knapp 330 Euro muss dieser Posten also noch hinzugerechnet werden. Viele weitere News und Infos zur kommenden Hybrid-Konsole findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Nintendo Switch.