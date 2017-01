Nintendo Switch: Umfrage zu Preis und Spielen - Kauft ihr euch die Konsole?

Die Nintendo Switch kommt am 3. März für 330 Euro in Deutschland auf den Markt. Seit dem 13. Januar kennen wir auch das Launch-Lineup: Zum Start der Konsole stehen sechs Spiele in den Regalen - Zelda: Breath of the Wild sticht als großes Highlight hervor. Im späteren Jahresverlauf sollen Spiele wie Super Mario Odyssey, Splatoon 2 und Mario Kart 8 Deluxe folgen. Unsere Nintendo Switch Release-Liste findet ihr unter diesem Link. Wie die neue Konsole funktioniert, wissen wir bereits seit Oktober des vergangenen Jahres. In einem damals veröffentlichten Trailer bestätigte Nintendo, dass die Switch auf ein Hybrid-Konzept setzt. Damit handelt es sich bei Nintendo Switch um die erste Konsole, die sich sowohl zuhause am Fernseher als auch mobil als Handheld verwenden lässt.

Im heimischen Wohnzimmer steht die neue Konsole in der Nintendo Switch-Station, die das Gerät mit dem Fernseher verbindet. Nehmt ihr Nintendo Switch aus der Station heraus, wechselt die Konsole sofort in den Handheld-Modus. Damit lassen sich die Spiele auch unterwegs zocken. Die Bildschirmdiagonale beträgt 6,2 Zoll, die Auflösung 720p - am Fernseher löst die Konsole mit 1080p auf. Bedient wird die Nintendo Switch mit den mitgelieferten Joy-Cons. Die Controller, die an beiden Seiten der Konsole angebracht sind, lassen sich im Handumdrehen von Nintendo Switch lösen.

Das ermöglicht die unterschiedlichsten Spielkombinationen: ein Spieler mit je einem Joy-Con-Controller in jeder Hand, zwei Spieler mit je einem oder viele Spieler mit mehreren Joy-Con-Controllern. Wer mag, kann neben den Joy-Con-Controllern auch den optionalen Nintendo Switch Pro Controller verwenden. Lokal lassen sich per WLAN mehrere Switch-Konsolen miteinander verbinden, um Mehrspieler-Gefechte austragen zu können. Online-Multiplayer ist ebenfalls möglich. Dafür arbeitet Nintendo an einer App, mit der sich die Mehrspielerduelle einrichten lassen sollen. Alle wichtigen Infos fassen wir auf unserer Themenseite zusammen.

Jetzt seid ihr gefragt: In unserer Umfrage wollen wir von euch wissen, ob ihr euch die Nintendo Switch kauft, wie ihr die angekündigten Spiele einschätzt und was ihr zum Preis der Konsole sagt. Die Umfrage haben wir außerdem mit mehreren Meinungsfeldern versehen, die ausreichend Platz für eure Kommentare zur neuen Konsole bieten. Unsere Umfrage läuft bis zum 25. Januar. Das Ergebnis teilen wir euch anschließend mit.

>> Link zur Umfrage für Mobile-Nutzer