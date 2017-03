Nintendo Switch: Speicher aufgestockt - Sollte weniger als 4 GB RAM haben

Die Nintendo Switch verfügt über 4 GB RAM. Ursprünglich hatte Nintendo aber geplant, die Konsole mit weniger Arbeitsspeicher auszustatten. Weil das einigen Entwicklern augenscheinlich zu wenig war und diese Bedenken ob der Leistung der neuesten Nintendo-Konsole hatten, entschied sich Big N, den Arbeitsspeicher aufzustocken. Das erzählten die Capcom-Angestellten Masaru Ijuin und Nintendo-Mitarbeiter Masaru Mitsuyoshi auf der Game Creators Conference 2017, die vor einigen Wochen abgehalten wurde.

So soll sich Nintendo bei der Entwicklung der Konsole an mehrere Spielehersteller mit der Bitte um ihre Eindrücke gewandt haben. Einer davon war Capcom, der zu dem Zeitpunkt mit der Entwicklung von Resident Evil 7: Biohazard beschäftigt war. Capcom sagte, dass die Umsetzung von Resi 7 auf der ursprünglich geplanten Konsole nicht möglich gewesen wäre. 4 Gigabyte Arbeitsspeicher seien das Minimum, um die RE-Engine flüssig zum Laufen zu bringen. Aber nicht nur Capcom äußerte Bedenken wegen des ursprünglich angedachten und offenbar zu geringen RAMs. Auch andere Entwickler äußerten sich dazu. Nintendo musste so sein Konzept überdenken und einen guten Mittelweg zwischen den Kosten für die Konsole, der zeitlichen Verfügbarkeit der Komponenten sowie der Leistung finden.

Der Konzern tat es wohl auch und ging auf das Feedback der Entwickler ein. Veröffentlicht wurde die Switch mit 4 Gigabyte LPDDR4. Besitzer können sich zukünftig also über eine eventuelle Umsetzung des Horror-Schockers freuen, die Spezifikationen dafür sind nun vorhanden. Masaru Jin bestätigte auf der GDC 2017, dass man bei Capcom daran arbeite. Die Aufgabe nun, sei es, die RE-Engine so zu optimieren, dass sie auch im mobilen Modus genauso gut läuft, wie im stationären Dock-Modus des Switch. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zur Nintendo Switch findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: Nintendo Everything