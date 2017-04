Nintendo Switch: Produktion kostet angeblich über 250 Dollar

Das japanische Unternehmen Formalhaut schätzt die Herstellungskosten von Nintendo Switch auf 257 US-Dollar. Sollte diese tatsächlich der Wahrheit entsprechen, würde Nintendo beim Verkauf einer Konsole wohl nur ein äußerst geringes Plus machen, wenn überhaupt. Zu den reinen Produktionskosten müssen nämlich noch Dinge wie Verpackung, Logistik, Einzelhandelsmarge und natürlich Steuern addiert werden. Angesichts eines Endkundenpreises von 299 US-Dollar beziehungsweise 329 Euro kann dementsprechend nicht mehr sehr viel über bleiben.

Mit einer Preissenkung von Nintendo Switch ist, wiederum unter der Prämisse die Formalhaut-Schätzung stimmt auch nur annähernd, ist demnach wohl in naher Zukunft kaum zu rechnen. Nötig dürfte diese wohl auch kaum sein, wenn Formalhaut mit einer weiteren Prognose richtig liegt: Demnach sollen bis Ende 2018 etwa 30 Millionen Exemplare über die Ladentheken in aller Welt gehen. Ganz utopisch scheint diese Zahl nicht zu sein. Nintendo hat erst kürzlich bekannt gegeben, die Produktion von Nintendo Switch nach dem erfolgreiche Launch im aktuellen Geschäftsjahr (endet am 31. März 2018) auf 16 Millionen glatt zu verdoppeln. Weitere News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Nintendo Switch.

