Im Anschluss an Nvidias Keynote zu Beginn der Consumer Electronics Show (CES) am vergangenen Donnerstag fand eine Fragerunde mit Journalisten statt. Thema war auch Nintendos nächste Heimkonsole Switch. Bekanntlich stammt der darin verbaute Tegra-Grafikchip von Nvidia. Konkretes ließ sich CEO Jen-Hsun Huang zwar nicht entlocken, aber er glaube, dass Nintendo Switch mit seiner "erstaunlichen und überraschenden" Spielerfahrung die Leute einfach "wegblasen" werden.

Was Huang damit meint, erfahren wir sehr wahrscheinlich bereits in Kürze. Am frühen Morgen des 13. Januar, also diesen Freitag, findet die endgültige Enthüllung von Nintendo Switch statt. Im Oktober bei der erstmaligen Vorstellung wurde nur wenige Details verraten, etwa die Hybrid-Natur von Nintendo Switch. In wenigen Tagen erfahren wir endlich den genauen Starttermin, Preis, Launch-Lineup und hoffentlich auch Genaueres zu Technik und Leistungsfähigkeit. Welche Nvidia-GPU nämlich bei Nintendo Switch beispielsweise zum Einsatz kommt, ist nach wie vor nicht bekannt. Alle weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Nintendo Switch.

