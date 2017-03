Nintendos Spielekonsole Switch ist nun seit 10 Tagen im Handel, und vor kurzem gab es bereits erste Berichte darüber, dass Hacker den internen Speicher ausgelesen haben wollen. Darüber hatten wir schon in einer News am letzten Donnerstag berichtet. Nun gibt es offenbar einen ersten Jailbreak für die Nintendo Switch. Mit einem Jailbreak (übersetzt: Gefängnisausbruch) lässt sich auf Geräte wie Smartphones, Tablets und eben auch Spielekonsolen derart zugreifen, dass man die vom Hersteller gegebenenfalls eingebauten Zugriffsschranken umgehen kann. Bei Smartphones sind Jailbreaks beliebt, um beispielsweise andere Designs für das Betriebssystem zu nutzen oder auch Software zu installieren, die normalerweise seitens des vorhandenen Betriebssystems blockiert werden würde. Durch einen Jailbreak lassen sich die Geräte also sozusagen frisieren, auch eine eigene Benutzerschnittstelle kann aktiviert werden.

Zusammengesetzter Controller für die Nintendo Switch Quelle: Nintendo Wie das Portal wccftech berichtet, ist für den Jailbreak der Nintendo Switch der Spezialist Luca Tudesco verantwortlich - dieser hatte bereits einen Jailbreak für Apple-Geräte geschafft, welcher manchem Nutzer auch unter dem Namen Yalu Jailbreak bekannt sein könnte. Unter seinem Nickname qwertyoruiop veröffentliche Tudesco auf Twitter auch ein Foto zum Jailbreak. Allerdings muss man sich derzeit noch ein wenig zurückhalten, denn der Jailbreak ist noch nicht für jedermann verfügbar, vor allem da ein nackter Jailbreak nur für absolute Fachleute nützlich sein könnte. Es fehlen nämlich noch Schnittstellen und Tools, mit deren Hilfe man schlussendlich überhaupt erst Änderungen vornehmen kann. Um beim Bild des Gefängnisausbruchs zu bleiben: der Tunnel in die Freiheit ist zwar schon gegraben, aber es fehlt noch ein Plan und eine Grundausstattung für die Zeit nach dem Ausbruch.