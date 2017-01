Switch: Nintendo zeigt Home Menü der Konsole

Nintendos offizielle UK-Webseite hat vor Kurzem detaillierte Einblicke in die Switch gegeben. Die nächste Konsole aus dem traditionellen japanischen Aktienunternehmen erscheint weltweit am 3. März 2017. Der Preis in Deutschland ist mittlerweile bekannt und die Konsole kann auch vorbestellt werden, wenn man sie am ersten Tag in den Händen halten will. Ob sich ein Kauf direkt zum Start lohnt oder man vielleicht doch etwas warten sollte, verrät euch unser Faktencheck im Video. Darin erfahrt ihr unsere objektive Meinung zur kommenden Nintendo-Konsole.

Auf Big Ns Homepage zu finden ist auch ein erstes offizielles Bild des Home Menüs der Switch. Als ergänzende Information ist zu lesen: "Im HOME-Menü kannst du Spiele und Spieleinstellungen starten. Zusätzlich zur Freundesliste und Einstellungen im User-Account, kannst du auch deine Systemeinstellungen hier ändern." Das blaue Symbol im Menü führt zu Screenshots, die durch den Druck auf den unteren Knopf - den sogenannten Capture Button - des linken Joy-Cons aufgenommen werden können. Hier soll man Texte zu den Screens hinzufügen oder diese mühelos zu sozialen Netzwerken posten können. Das rote Symbol führt zu den neuesten News über Games, die euch auf die Switch geliefert werden. Durch das gelbe Symbol könnt ihr Nintendos eShop durchstöbern und digitale Versionen von Spielen und weitere herunterladbare Inhalte kaufen. Es wird auch weitere Informationen über die Spiele geben. Das soll in Form von Werbung und Promo-Videos dargeboten werden.

Quelle: Nintendo