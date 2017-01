Nintendo Switch: Launch am 17. März, Preis zwischen 230 und 285 Euro?

Unmittelbar vor der endgültigen Enthüllung von Nintendo Switch am frühen Morgen des 13. Januar steht die Internet-Gerüchteküche kurz vor der Explosion. Als Launch-Termin scheint sich demnach der 17. März 2017 zu verfestigen. Dieses Datum wird nämlich nicht nur beim britischen Versandhändler GameSeek genannt, wo Nintendo Switch ab sofort vorbestellt werden kann. Die in London erscheinende Gratiszeitung Metro nennt es ebenfalls.

Beim Preis sind sich GameSeek und Metro hingegen uneinig. Während der Händler 198,50 Britische Pfund (umgerechnet etwa 230 Euro) für Nintendo Switch sehen will, mit Preisgarantie übrigens, ist in der Hauptstadt-Postille die Rede von deutlich höheren 245 Pfund (circa 285 Euro). Wer nun Recht hat, werden wir - siehe oben - in Kürze wissen. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Nintendo für den europäischen Markt erneut keine Unverbindliche Preisempfehlung für Nintendo Switch abgibt, und die Preisgestaltung den Händlern überlässt. Das war bereits beim Vorgänger Wii U der Fall. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Nintendo Switch.