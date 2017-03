Nintendo Switch überzeugt in Tests - Teuer, aber tolles Konzept

Nintendo drängt in neue Gefilde vor: Das japanische Traditionsunternehmen bringt mit der Nintendo Switch die erste Konsole auf den Markt, die sich wahlweise an einem Fernseher oder mobil als Handheld verwenden lässt - eine Funktion, die Konkurrenten wie PlayStation 4 und Xbox One nicht beherrschen. Im heimischen Wohnzimmer steht die neue Konsole in der Nintendo Switch-Station, die das Gerät mit dem Fernseher verbindet. Nehmt ihr Nintendo Switch aus der Station heraus, wechselt die Konsole sofort in den Handheld-Modus. Damit lassen sich die Spiele auch unterwegs zocken. Diese Funktion scheint in Tests zu überzeugen, die wenige Tage vor dem Switch-Launch am 3. März online gegangen sind. Wir fassen die Aussagen zusammen.

Joy-Cons im Dauertest

Die Joy-Con-Controller, die an beiden Seiten der Konsole angebracht sind, lassen sich im Handumdrehen von der Nintendo Switch lösen. Das ermöglicht die unterschiedlichsten Spielkombinationen: ein Spieler mit je einem Joy-Con-Controller in jeder Hand, zwei Spieler mit je einem oder viele Spieler mit mehreren Joy-Con-Controllern. Im Dauertest bei unseren Kollegen von Golem.de überzeugten zwar die vielseitigen Einsatzgebiete der Joy-Con-Pads.

Für lange Spielesessions eignen sich die Joy-Cons weniger. Vielmehr empfehlen Tester den separat im Handel erhältlichen Pro-Controller. Quelle: YouTube Allerdings: "Nach mehr als 40 Stunden intensivem Spielen und zahlreichem Lösen und Befestigen der Joy-Cons an der Konsole sind diese nicht mehr ganz so fest arretiert und wackeln leicht - das sollte bei einer Konsole nicht sein." Der in den Joy-Cons eingebaute Bewegungssensor reagiert direkt - etwa beim Zielen in Zelda: Breath of the Wild. Im Konsolenmodus scheint sich auf Dauer allerdings der separat im Handel erhältliche Pro-Controller durchzusetzen.

"Das Gamepad ist exzellent verarbeitet. Das einzige Manko finden wir bei den Analogsticks, die leise klicken, sobald sie bewegt werden", ergänzt Golem.de im Test zur Nintendo Switch. Zu einem ähnlichen Fazit kommt auch Digital Foundry. Die vielen Einsatzmöglichkeiten der Joy-Cons würden auf dem Papier zwar vielversprechend klingen. Für lange Spielesessions seien die kleinen Controller allerdings weniger geeignet. Erfreulich: Die Akkulaufzeit beträgt sowohl bei den Joy-Cons als auch beim Pro-Controller Dutzende Stunden.



Überzeugendes Display

Das Display der Nintendo Switch überzeugt unter anderem wegen hoher Kontrastwerte. Quelle: Nintendo Mit dem an der Rückseite des Handhelds angebrachten Standfuß lässt sich die Switch auch aufstellen. Allerdings scheint diese Funktion nicht gänzlich durchdacht zu sein. Denn abgesehen vom gleichermaßen dünnen sowie klapprigen Standfuß ist auch das Display für den Tischbetrieb zu klein, wie Golem weiter berichtet. Sobald sich Spieler ein wenig zurücklehnen, sei es schwierig, genau zielen oder die Bildschirmtexte lesen zu können. Grundsätzlich kann das verbaute Display aber überzeugen. "Es ist das qualitativ beste LCD-Panel, das Nintendo jemals in einem Handheld verbaut hat", schreibt Digital Foundry. Das Display liefert demnach eine klare und kontrastreiche Bildqualität, die dem hohen Preis (rund 330 Euro) der Konsole gerecht werde.

Auch im Test von Golem.de schneidet das Display gut ab: "Unterwegs beeindruckt die Switch trotz der geringen Akkulaufzeit und wirkt wie der große Bruder einer Playstation Vita. Das spiegelnde IPS-Display ermöglicht frustfreies Spielen in Bus und Bahn oder im Schatten. Nur bei direkter Sonneneinstrahlung ist die Switch so chancenlos wie die Konkurrenz." Ähnlich sieht das auch Gamespot: "Das 720p-Display trifft eine gute Balance zwischen Auflösung und Performance der Konsole." Besonders flott funktioniert das Umschalten zwischen TV- und Handheldbetrieb. Wird die Konsole aus der Station genommen, schaltet die Konsole in einem Bruchteil einer Sekunde in den Handheld-Betrieb um.

Die Hardware der Nintendo Switch

Im Inneren der Nintendo Switch werkelt ein modifizierter Tegra X1-Chip von Nvidia. Golem schreibt: "Egal ob als Handheld oder im Dock: Das System-on-a-Chip wird abhängig von der Wahl der Entwickler mit unterschiedlichen Taktraten betrieben. Die eingesetzte Variante des Tegra X1 nutzt vier CPU-Kerne vom Typ Cortex-A57, die ebenfalls vorhandenen vier Cortex-53 scheint Nintendo deaktiviert zu haben, so wie auch Nvidia beim Shield TV. Die A57 sind deutlich leistungsstärker, wenn auch weniger effizient. Sie takten bei der Switch im Handheld- und im Dock-Mode mit 1,02 GHz."

Als Grafikeinheit werkelt eine Maxwell-GPU mit 256 Shader-Einheiten, die je nach Modus - also Handheld- oder TV-Betrieb - mit 307, 384 oder 768 MHz taktet. Unterstütztend kommen 4 Gigabyte RAM in Form von LPDDR4-Speicher hinzu. Sämtliche Hardware hat Nintendo im Handheld verbaut, die Docking-Station weist keine Hardware-Komponenten auf. Wie gut die Nintendo Switch für die Zukunft gewappnet ist, wird sich erst zeigen müssen.

Kurze Akkulaufzeiten

Nintendo Switch ist die erste Konsole, die USB Typ C als Standardanschluss verwendet. Der Konsole liegt ein entsprechendes Netzteil bei. Der im Handheld der Nintendo Switch verbaute Akku kommt laut Golem.de auf 16 Wattstunden, das 4.310 mAh@3,7V entspricht. "Die Ladezeit mit direkt angeschlossenem Netzteil beträgt bei uns rund 2:30 Stunden. Im Dock steigert sich das seltsamerweise auf 3:08 Stunden", fügt Golem hinzu. Besonders lange hält der Akku in den Tests allerdings nicht. In einem dunklen Raum mit automatischer Helligkeitsregulierung und mittlerer Basishelligkeit ging der Nintendo Switch beim Spielen von Zelda: Breath of the Wild nach 3 Stunden und 26 Minuten die Puste aus. Bei maximaler Helligkeit betrug die Spieldauer eine Stunde weniger. Eine Tabelle mit den Akkulaufzeiten bei unterschiedlichen Einstellungen findet ihr bei Digital Foundry.

Fazits: Ein tolles Konzept

Das Konzept überzeugt: Die Nintendo Switch kann sowohl am Fernseher als auch mobil als Handheld verwendet werden. Quelle: Nintendo Einig sind sich die Tester beim Betriebssystem, denn das wirkt aufgeräumt und arbeitet flink. Die Online-Funktionen der Nintendo Switch lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht testen. Denn dafür benötigt die Konsole ein Update, das vermutlich am Launch-Tag zum Download bereitsteht.

Besonders überzeugend scheint die Konsole im Zusammenspiel mit dem Pro-Controller und als Handheld gekoppelt mit den Joy-Cons zu sein. "Technisch vereint sie viele Merkmale der Wii U (Konsole, Bewegungssteuerung) und der Playstation Vita (Handheld mit zwei Analogsticks). Damit präsentiert sich die Switch erstklassig gewappnet für zahlreiche Spiele und Genres vom Partyhit bis zum komplexen Rollenspiel", schreibt Golem.de abschließend im Test zur Switch.

Auch Digital Foundry ist von der neuen Konsole überzeugt. Allerdings empfinden die Technikexperten den Preis von rund 330 Euro für zu hoch - vor allem auch wegen des Launch-Lineups, das "im Grunde nur Wii U-Portierungen umfasst". Darüber hinaus gäbe es viele zusätzliche Kosten. Als Beispiel werden "fast schon zwingend notwendige" SD-Karten angeführt, um den Speicherplatz zu erweitern. Auch der Pro-Controller zählt mit 70 Euro nicht gerade zu den kostengünstigsten Anschaffungen. Das Fazit: "Nintendo Switch ist kostenintensiv und nicht gänzlich fehlerfrei, aber wir können es kaum abwarten, wohin sich das Konzept entwickelt."

Gamespot.com rät Unentschlossenen, einen Blick in die Spiele-Releases für Nintendo Switch zu werfen, denn: "Ob ihr euch eine Nintendo Switch kaufen solltet, hängt davon ab, wie euch das Spiele-Lineup befriedigt." Nintendo habe mit der Switch allerdings zweifelsfrei eine solide Basis für eine großartige Spiele-Konsole geschaffen.

Hinweis: Unseren ausführlichen Detail-Check zur Nintendo Switch lest ihr in Kürze auf unserer Webseite.

