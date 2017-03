Nintendo Switch: Konsole komplett zerlegt - Das steckt drin

Seit gestern, dem 3. März 2017, ist die Nintendo Switch weltweit erhältlich. Die Webseite iFixit war ziemlich schnell und hat die Hybrid-Konsole von Nintendo in ihre Einzelteile zerlegt. Ein Ziel der Aktion war es, zu sehen, was überhaupt in Nintendos neuester Wunderkiste drin steckt. Zum anderen sollte bewertet werden, wie leicht oder schwierig es ist, die Switch in Eigenregie zu reparieren, falls diese mal den Dienst verweigert. In einem Video, das ihr nachfolgend sehen könnt, wurde die Aktion festgehalten.



Eine ganz große Überraschung gab es nicht, denn im auseinandergebauten Zustand offenbarte die Switch Einblicke auf einen Nvidia-Tegra-Chip, 4 Gigabyte RAM, 32 Gigabyte internen Speicher, ein WiFi-Modul sowie einen Akku der Leistung von 16 Wattstunden. Daneben dreht auch ein kleiner Lüfter im Inneren seine Runden, um die Konsole mit Frischluft zu versorgen und stets kühl zu halten.

Viel interessanter ist die Einschätzung der Webseite, was die Bewertung der Reparatur angeht. So erhielt die Switch acht von zehn Punkten, was an für sich heißt, dass sie relativ einfach selbst zu reparieren ist. Einzig der Umstand, dass herstellerspezifische Schrauben und starker Klebstoff verwendet werden ist in den Augen der Reparaturprofis nicht optimal gelöst. Dies erschwere die Reparatur nur unnötig.

Auch der Controller wurde auseinander genommen und in seine Bestandteile zerlegt. Wirkliche Überraschungen gab es dort auch nicht. Um auch alles zu durchleuchten, was in der Switch drin steckt, wurde die Konsole auch unter das Röntgengerät gelegt. Die entstandenen Aufnahmen zeigen, wie die Ingenieure von Nintendo die Einzelteile zu einem Ganzen zusammengesetzt haben. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshot sund Videos zur Nintendo Switch findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.