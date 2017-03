Indie-Hits für Nintendo Switch: Steamworld Dig 2, Stardew Valley & mehr

Am 3. März, also an diesem Freitag, erscheint endlich Nintendo Switch. Das Lineup zum Launch der neuartigen Hybridkonsole ist allerdings von eher überschaubarem Umfang. Immerhin will Nintendo unter anderem mit Hilfe von zahlreichen Indie-Entwicklern diesbezüglich schnell für Abhilfe sorgen. Im Rahmen des sogenannten Nindies Showcase wurden einige der Hoffnungsträger vorgestellt. Die komplette Präsentation mit vielen Spielszenen und Infos zu Gameplay etc. könnt ihr euch unterhalb ansehen.

Hier noch ein kleiner Überblick über potentielle Indie-Hits, die noch in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen sollen: Runner 3 (Release: Herbst), Steamworld Dig 2 (Sommer), Yooka-Laylee (voraussichtlich April), Blaster Master Zero (9. März), Pocket Rumble (März). Flipping Death (2017), Mr. Shifty (April), WarGroove (2017), Stardew Valley (Sommer), Shakedown Hawaii (April), Graceful Explosion Machine (April), Tumbleseed (Frühjahr), Overcooked - Special Edition (2017), The Escapists 2 (2017), Gonner (2017), Kingdom: Two Crowns (2017) und Dandara (Sommer).