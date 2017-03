Nintendo Switch: Firmware 2.1.0 zum Download - Was ist neu?

Besitzer einer Nintendo Switch erhalten Zugriff auf ein neues Firmware-Update. Wie Nintendo über eine Support-Webseite mitteilt, steht ab sofort das System-Update 2.1.0 als Download bereit. Große Neuerungen sind mit der Aktualisierung allerdings nicht zu erwarten. Vielmehr nimmt Nintendo mit der Firmware Verbesserungen für die System-Stabilität vor. Welche Änderungen die Nintendo Switch Firmware 2.1.0 konkret aufspielt, lässt sich den veröffentlichten Infos zum Update nicht entnehmen. Dennoch solltet ihr die Firmware installieren und das System somit auf dem aktuellen Stand halten.

Mit der Firmware 2.1.0 veröffentlicht Nintendo das erste Update nach der großen Day-One-Aktualisierung für die seit dem 3. März 2017 im Handel erhältliche Konsole. Mit dem Update schaltet ihr die Online-Funktionen und die Unterstützung von SD-Karten auf der Nintendo Switch frei. Dabei sind der Download und die Installation in wenigen Augenblicken abgeschlossen. Danach verknüpft ihr etwa euren Nintendo-Account mit dem Profil, fügt Freunde zu eurer Freundesliste hinzu, erhaltet Nachrichten in den News-Kategorien und erhaltet Zugriff auf den eShop von Nintendo. Über den Online-Marktplatz ladet ihr beispielsweise Spiele, DLCs und andere Inhalte herunter. Viele weitere News, Videos und Eindrücke zur neuen Konsole gibt's wie gewohnt auf unserer Themenseite zur Nintendo Switch. Ob sich die Anschaffung der Konsole lohnt, lest ihr in unserem großen Nintendo Switch-Test.

Quelle: Nintendo