Nintendo Switch erscheint am 3. März: Endlich Details zu Release, Preis und Spielen

Die Katze ist aus dem Sack: Nintendo Switch erscheint am 3. März, wie Nintendo auf einem Event in Tokio bekannt gegeben hat. Der Preis beträgt 299,99 US-Dollar - zuvor kursierende Gerüchte haben sich also bestätigt. Einen europäischen Preis nennt das Unternehmen auf dem Event nicht. Nintendo verfährt diesbezüglich offenbar ähnlich wie bei Wii U und überlässt Händlern die Preisgestaltung selbst. Wenige Stunden nach der Präsentation steht fest: Nintendo Switch kostet circa 330 Euro in Deutschland.

Spiele-Bundles kündigt Nintendo zunächst nicht an. Für Spieler, die Konsole oder Games womöglich importieren wollen, besonders interessant: Nintendo verzichtet bei Switch auf einen Region-Lock. Daher lassen sich beispielsweise in Japan oder USA gekaufte Spiele auch auf einer europäischen Konsole zocken. Vorbestellungen nimmt Nintendo in Japan ab dem 21. Januar entgegen. Nintendo Switch wird mit einem linken und einem rechten Joy-Con-Controller (in zwei Farbmodellen erhältlich) ausgeliefert. Das Desk-Dock, ein HDMI-Kabel sowie die Joy-Con-Halterung sind ebenfalls enthalten.

Online-Dienst zunächst kostenlos

Pünktlich zum Launch der Hybrid-Konsole soll der Online-Service an den Start gehen. Zwar will Nintendo konkrete Details erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Erste Eckdaten nennt der Mario-Hersteller aber schon: Der Online-Service von Nintendo Switch lässt sich zunächst kostenlos verwenden. Für Herbst 2017 kündigt Nintendo ein Bezahlmodell an. Der Online-Dienst erlaubt beispielsweise Chats mit Freunden und Mehrspieler-Duelle.

Auf Infos zur Infrastruktur der Online-Plattform müssen sich Spieler noch gedulden. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, wonach Nintendo zusammen mit DeNA an der Online-Welt für Nintendo Switch arbeitet. Die unter anderem von Wii und Nintendo 3DS bekannten Freundescodes dürften bei Nintendo Switch der Vergangenheit angehören. Wir vermuten, dass das Online-Netzwerk über ein Account- beziehungsweise ID-System funktioniert - ähnlich wie bei Xbox Live und PlayStation Network.

Nintendo stellt den Boxinhalt für Nintendo Switch vor. Quelle: Nintendo

Akkulaufzeit zwischen 2,5 und 6,5 Stunden

Während des Events zur Nintendo Switch stellt das Traditionsunternehmen weitere Einzelheiten zu den Joy-Con-Gamepads vor, die jeder Nintendo Switch beiliegen. Die Joy-Con-Controller, die an beiden Seiten der Konsole angebracht sind und durch einen eingebauten Gyrosensor eine Bewegungssteuerung erlauben, lassen sich im Handumdrehen von Nintendo Switch lösen. Das ermöglicht die unterschiedlichsten Spielkombinationen: ein Spieler mit je einem Joy-Con-Controller in jeder Hand, zwei Spieler mit je einem oder viele Spieler mit mehreren Joy-Con-Controllern. Nintendo bewirbt diese Funktion als eines der Haupt-Features für Nintendo Switch. Wer mag, kann neben den Joy-Con-Controllern auch den optionalen Nintendo Switch Pro Controller verwenden. Das Pad erscheint separat im Handel. Einen Preis nennt Nintendo nicht. Per WiFi lassen sich lokal mehrere Switch-Konsolen miteinander verbinden, um Mehrspieler-Gefechte austragen zu können.

Zur Akkulaufzeit der Nintendo Switch äußert sich Nintendo ebenfalls. Wer die Konsole unterwegs als Handheld verwenden will, muss das Gerät nach zweieinhalb bis sechs Stunden aufladen - die Akkulaufzeit variiert von Spiel zu Spiel. Die Stromzufuhr funktioniert wahlweise per USB oder Netzteil an der Steckdose.

Nintendo Switch erscheint am 3. März 2017 für 299,99 US-Dollar. Quelle: Nintendo

Zelda zum Launch, Super Mario Odyssey zu Weihnachten 2017

Super Mario Odyssey erscheint Ende 2017. Quelle: Nintendo Selbstverständlich präsentierte Nintendo auch die ersten Spiele für Nintendo Switch - samt angepeilter Release-Termine. Für Fans von Super Mario ärgerlich: Das neue Abenteuer, Super Mario Odyssey, erscheint nicht als Launch-Titel, sondern erst zu Weihnachten 2017. Im neuen, speziell für Nintendo Switch erstellten 3D-Hüpfer, springt der beliebte Klempner aus dem Pilzkönigreich, um eine "andere, neuartige Welt zu entdecken". Nintendo verspricht eine große Sandbox-Welt voller Geheimnisse und Abenteuer.

Fans von Splatoon, das Ende Mai 2015 für Wii U erschienen war, dürfen sich auf eine Fortsetzung freuen. Nintendo stellte Splatoon 2 für Switch vor. Zum Konsolen-Launch am 3. März schafft es der Third-Person-Shooter jedoch nicht in die Regale. Splatoon 2 soll im Sommer auf den Markt kommen - ein exakter Release-Termin existiert nicht. Für Nintendo Switch außerdem in Arbeit, aber noch ohne Termin: das JRPG Xenoblade Chronicles 2.

Auf das Launch-Lineup geht Nintendo auf der Veranstaltung in Tokio nicht konkret ein. Nintendo bestätigte immerhin, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum Launch der Konsole am 3. März erscheint. Ein optisch sowie atmosphärisch beeindruckender Trailer zum neuen Link-Abenteuer untermalt die Release-Bekanntgabe. Bestätigt wurde außerdem Mario Kart 8 Deluxe: Der Fun-Racer erscheint am 28. April. Termine für weitere Games listen wir nachfolgend auf.

Release-Liste für Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 3. März

1-2-Switch (Partyspiel): 3. März

ARMS (Mischung aus Boxen und Schießen): Frühjahr 2017

Splatoon 2: Sommer 2017

Super Mario Odyssey: Ende 2017

Xenoblade Chronicles 2: Ohne Termin

Mario Kart 8 Deluxe: 28. April

Fire Emblem Warriors: Ende 2017

Sonic Mania: Frühjahr 2017

Super Bomberman R: März 2017

NBA 2K: Ohne Termin

Minecraft: Ohne Termin

Dragon Ball Z: Ohne Termin

I Am Setsuna: Ohne Termin

Minecraft: Story Mode: Ohne Termin

Just Dance: Ohne Termin

Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers: Ohne Termin

Lego City Undercover: Ohne Termin

Farming Simulator: Ohne Termin

Skylanders Imaginators: Ohne Termin

Project Octopath Traveler: Ohne Termin

Rayman Legends: Ohne Termin

Has Been Heroes.: Ohne Termin



Zurück bei Nintendo: FIFA kommt für Switch

Für Nintendo Switch verspricht Nintendo große Unterstützung von Drittherstellern. Nach Angaben des Unternehmens arbeiten mehr als 50 Studios an Spielen für die neue Konsole. In einem Videoeinspieler bestätigte beispielsweise Bethesdas Todd Howard, was der Ankündigungstrailer zur Nintendo Switch bereits vermuten ließ: The Elder Scrolls 5: Skyrim erscheint für Nintendo Switch. Ob es die Switch-Version des im Jahr 2011 erschienenen Rollenspiels pünktlich zum Launch am 3. März auf die neue Konsole schafft, ist bislang nicht bekannt.

FIFA erscheint für Nintendo Switch. Bild: FIFA 17 für PS4 Quelle: PC Games Patrick Söderlund, Executive Vice President of Electronic Arts, kündigt an, dass FIFA für Nintendo Switch erscheint. Damit hat Nintendo eines der wichtigsten Sportspiele wieder an Bord - Spieler auf Wii und Wii U mussten zuvor auf den EA-Kicker verzichten. FIFA erscheint 2017 für Nintendo Switch. Vermutlich setzt Electronic Arts ein mögliches FIFA 18 für die neue Nintendo-Konsole um.

Neben FIFA und Skyrim wurden auf der Nintendo-Konferenz neue Spiele von Suda51 (Grasshopper Manufacture), Sega und Square Enix angekündigt. Letzterer bereitet die Veröffentlichungen von Dragon Quest 10, Dragon Quest 11 und Dragon Quest Heroes 1 and 2 für Nintendo Switch vor. Außerdem präsentierte Square Enix ein neues Rollenspiel von Bravely Default. Mehr als 80 Spiele sollen sich bei Drittherstellern derzeit für Nintendo Switch in Entwicklung befinden.

Für die nächsten Tage verspricht Nintendo verschiedene Hands-On-Gelegenheiten in Europa, Japan und den USA, auf denen weitere Spieleindrücke und Neuigkeiten zu erwarten sind. Dann dürften auch Infos zu den Hardware-Spezifikationen folgen. Denn auf die ging Nintendo während der Präsentation nicht ein.

Präsentation in der Wiederholung: Nintendo Switch im Stream

Wer die Präsentation der Nintendo Switch verpasst haben sollte, kann das mit dem nachfolgenden Video nachholen.