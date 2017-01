Nintendo Switch: PS4-Hardware-Schöpfer lobt die neue Konsole

Nintendo hat in der vergangenen Woche in Tokio alle wichtigen Informationen zur kommenden Nintendo Switch bekannt gegeben. Während sich einige noch über die Auswahl des Launch-Line-Ups streiten, sind die meisten zumindest von der Hardware überzeugt. Dazu gehört auch Naughty Dog-Entwickler Drew Thaler, der in der Vergangenheit zu den wichtigsten Schöpfern der PlayStation 4 gehörte. Via Twitter hat er seine Meinung über die Nintendo Switch mit der Öffentlichkeit geteilt und findet dabei fast nur positive Worte für die im März erscheinende Hybrid-Konsole von Nintendo.

Im Gesamtpaket erfüllt Switch genau seine Erwartungen, die er im Vorfeld des Events hatte. "Es ist ein High-Def 3DS, eine leichte Konsole, es besitzt Bewegungssteuerung und ist Casual. [Nintendo] trifft damit all seine Stärken.", heißt es in einem Tweet des Entwicklers. Er behauptet zudem, dass weitere Publisher derzeit noch vorsichtig seien und erst einmal die ersten Verkäufe abwarten werden. Die Portierung von Skyrim ist laut Drew Thaler ein sehr guter Schach-Zug von Nintendo. Aufgrund der verbauten Technik in der Switch wird es vorerst jedoch bei Spielen wie Skyrim bleiben, prognostiziert der Entwickler in einem weiteren Post.

Zudem glaubt Drew Thaler bereits an einen ersten Preissturz zur Weihnachtszeit. Demnach soll die Hybrid-Konsole in diesem Zeitraum als einzelner Handheld ohne Docking-Station und Joy-Con-Grip erscheinen. Nintendo Switch erscheint am 03. März 2017 gemeinsam mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Weitere Meldungen zur Nintendo Switch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamingbolt