Nintendo Switch: Drei weitere Spiele zum Launch bestätigt

Das Launch-Lineup für Nintendo Switch wächst auf elf Spiele an. Pünktlich zum Release am 3. März erscheinen mit World of Goo, Little Inferno und Human Resource Machine drei weitere Spiele für die neue Nintendo-Konsole, wie die Entwickler von Tomorrow Corporation und 2D Boy bekannt gegeben haben. "Zum ersten Mal überhaupt erscheinen alle drei Spiele zusammen mit ihren Original-Soundtracks", schreiben die Entwickler auf ihrer Webseite.

Dafür haben die Macher einen speziellen Soundtrack-Modus entworfen, den es exklusiv in den Versionen für Nintendo Switch gibt. Um Erstveröffentlichungen handelt es sich bei den Spielen übrigens nicht: World of Goo, der wohl bekannteste Titel von 2D Boy, kam erstmals bereits im Dezember 2008 unter anderem für mobile Geräte auf den Markt. Little Inferno folgte im November 2012 etwa für Wii U, Human Resource Machine erschien erstmals im Oktober 2015.

Welche Games außerdem geplant sind, entnehmt ihr in unserer stets aktualisierten Nintendo Switch Release-Liste. Nintendo kündigte zunächst nur fünf Spiele für den Launch der neuen Konsole an. Inzwischen ist die Zahl auf elf Spiele angestiegen. Ob sich bis zum Release der Switch möglicherweise weitere Spiele in das Launch-Lineup einreihen, erfahrt ihr auf unserer Themenseite zur Nintendo Switch. Zu den ersten Spiele-Highlights zählt The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nintendo bestätigte den Release-Termin des neuen Link-Abenteuers auf dem jüngsten Event zur Nintendo Switch. Das neue Zelda erscheint am 3. März für Switch und Wii U.

Quelle: 2D Boy