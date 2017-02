Nintendo Switch: Geleaktes Dokument soll exakte Hardware-Daten nennen

Mit der Nintendo Switch steht der Release der neuen Nintendo-Konsole kurz bevor: Die Veröffentlichung erfolgt am 3. März. Welche Hardware das japanische Unternehmen in der Hybrid-Konsole verbaut, lässt sich bisher nur spekulieren - konkrete Details und Leistungsdaten fehlen. Aufschlüsse über die genauen Spezifikationen der einzelnen Komponenten könnten jüngst über das NeoGaf-Forum verbreitete Dokumente geben. Eine angeblich interne und streng geheime Nintendo-Präsentation enthält Details zu Prozessor, Grafikchip, Sound-Output und mehr.

Angetrieben wird die Nintendo Switch demnach von einem ARM Cortex-A57-Prozessor mit vier Kernen und 2 GHz (L2 Cache mit 2 MB). Den Dokumenten zufolge erhalten Entwickler Zugriff auf drei CPU-Kerne - der vierte Kern soll explizit für System-Applikationen reserviert sein. Bei der Grafikeinheit setzt Nintendo offenbar auf einen Nvidia-Maxwell-Chip der zweiten Generation. Die mit 256 CUDA-Kernen ausgestattete Grafikeinheit soll mit 1 GHz und 1024 FLOPS/Cycle werkeln. Die Größe des Arbeitsspeichers beziffert das Dokument auf 4 Gigabyte bei einer Bandbreite von 25,6 Gigabyte pro Sekunde.

4K-Auflösungen per System-Update?

Kommen 4K-Auflösungen per System-Update für Nintendo Switch? Quelle: Nintendo Die Angaben zum 10-Punkt-Multitouch-Display stimmen mit den Angaben von Nintendo überein. Die Bildschirmgröße beträgt 6,2 Zoll, die Auflösung liegt bei 1280x720. Beim Betrieb an einem TV-Gerät skaliert die Konsole auf eine Auflösung von 1920x1080 mit bis zu 60 Bilder pro Sekunde. Außerdem sollen zum Konsolen-Launch Auflösungen von 3840x2160 bei 30 Fps unterstützt werden. Zunächst sollen Entwickler allerdings nur eine Videoausgabe von 1080p bei 60 Fps nutzen können. Daher scheint es möglich, dass Nintendo die 4K-Ausgabe zu einem späteren Zeitpunkt per Software-Update freischaltet. Die verschiedenen Video-Decoder (H.265, H.264, VP9 etc.) unterstützen hingegen 4K-Auflösungen mit 60 Bildern pro Sekunde.

Bei der Audioausgabe sollen maximal 7.1 Kanäle mit 192 KHz und 24-bit angesteuert werden können. Zum Konsolen-Launch scheint Nintendo den Video-Output auf 5.1 Kanäle mit 48 KHz und 16-bit zu beschränken. Begrenzt ist auch der Speicherplatz: Die interne Speicherkapazität liegt bei 32 Gigabyte mit einer maximalen Transferrate von 400 Megabyte pro Sekunde. Auf Wunsch kann der Speicherplatz mit einer SD-Karte erweitert werden. Nintendo Switch versteht die Kartenformate microSD, SDHC und SDXC.

LAN über USB-Adapter

Nintendo Switch lässt sich auf Wunsch mit einem USB-Adapter für RJ45-Kabel mit dem Internet verbinden. Quelle: Nintendo Um die Konsole mit dem Internet zu verbinden, verbaut Nintendo angeblich einen IEEE 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-Chip, der sich sowohl mobil als auch beim Betrieb in der Dockingstation verwenden lässt. Per USB-Anschluss an der Dockingstation soll sich wahlweise auch eine Kabelverbindung zum Internet einrichten lassen. Eine RJ45-Dose gibt's bei der Switch nicht. Daher sind entsprechende USB-Adapter notwendig, um die Konsole per Netzwerkkabel mit dem Internet zu verbinden. Weitere Infos zu den einzelnen Hardware-Angaben für Nintendo Switch findet ihr im verlinkten Dokument.

Allerdings sollten die Angaben zunächst mit Vorsicht genossen werden. Die entsprechenden Dokumente wurden bereits am 15. Juli 2016 erstellt und beziehen sich noch auf Nintendo NX, den Arbeitstitel der Nintendo Switch. Daher wäre es durchaus denkbar, dass sich die erwähnten Hardware-Spezifikationen auf ein früheres Devkit beziehen - und im Detail von der finalen Verkaufsversion abweichen. Gänzlich aus der Luft gegriffen scheinen die Angaben allerdings nicht zu sein. Auf ihre Echtheit lassen sich die aufwändig erstellten Dokumente hingegen nicht überprüfen. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Themenseite zur Nintendo Switch. Die finalen Hardware-Angaben dürften folgen, sobald die Switch auf den Markt kommt. Der Release erfolgt am 3. März, der Preis liegt bei rund 330 Euro. Welche Spiele für Nintendo Switch erscheinen, erfahrt ihr in unserer stets aktualisierten Release-Liste.

Quelle: NeoGaf