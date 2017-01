Nintendo Switch: Display mit 720p-Auflösung, Speicherplatz beträgt 32 GB

Nintendo nennt Einzelheiten zur Hardware der Nintendo Switch. Zwar ging das Unternehmen auf der heute in Tokio abgehaltenen Präsentation nicht näher auf die verbauten Hardware-Komponenten ein. Allerdings stellte der Mario-Hersteller anhand diverser Grafiken Infos zur Handheld-Einheit der Konsole vor. Wie zuvor bereits vermutet, beträgt die Auflösung des 6,2 Zoll großen Bildschirms 1280x720 Bildpunkte. Am TV-Bildschirm lässt sich die Konsole in einer Auflösung von 1080p betreiben. An der Unterseite hat Nintendo zwei Lautsprecher und einen Helligkeitssensor untergebracht. Letzterer erkennt vermutlich die Umgebungsbeleuchtung und regelt die Helligkeit des Displays automatisch.

An der Oberseite befinden sich der Power-Button, ein Klinkenanschluss für Kopfhörer, Laut-und-Leise-Tasten und der Modulschacht für die Nintendo Switch-Spiele. Der interne Speicherplatz beläuft sich auf 32 Gigabyte. Mit einer microSDHC- und microSDXC-Karte kann der Speicherplatz erweitert werden. Wie zur Präsentation der Konsole von Nintendo bekannt gegeben, beträgt die Akkulaufzeit im Handheld-Betrieb zwischen zweieinhalb und sechseinhalb Stunden - die Akkudauer variiert von Spiel zu Spiel.

Aufgeladen werden kann Nintendo Switch wahlweise per USB oder Netzteil an der Steckdose. Die Dockingstation, die an den Fernseher angeschlossen wird, dürfte den Akku des Handhelds ebenfalls aufladen. Nintendo Switch kommt am 3. März auf den Markt. Den Preis gibt Nintendo mit 299,99 US-Dollar an. Einen Preis für Europa teilte das Unternehmen bislang nicht mit. Eine Zusammenfassung der Nintendo Switch-Präsentation findet ihr unter diesem Link.

Quelle: Polygon