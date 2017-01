Nintendo Switch: Die große Trailer-Parade zu den neuen Spielen

Neben der Bekanntgabe des Launch-Termins für Nintendo Switch stellte Nintendo auf dem heutigen Event in Tokio auch eine Reihe erster Spiele vor, die für die neue Konsole erscheinen. Zum Release am 3. März stehen beispielsweise das Abenteuer The Legend of Zelda: Breath of the Wild und das Partyspiel 1-2 Switch in den Regalen. Für die darauffolgenden Monate wurde weiterer Spielenachschub angekündigt. Der Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe erscheint etwa am 28. April, das Action-Sportspiel ARMS im Frühjahr und der Third-Person-Shooter Splatoon 2 im Sommer.

Zu den Spiele-Highlights für Nintendo Switch zählt zweifelsohne Super Mario Odyssey. Nintendo-Klempner Mario soll Ende des Jahres auf die Switch-Konsole hüpfen. Im neuen, speziell für Nintendo Switch erstellten 3D-Hüpfer springt der beliebte Held aus dem Pilzkönigreich, um eine "andere, neuartige Welt zu entdecken". Nintendo verspricht eine große Sandbox-Welt voller Geheimnisse und Abenteuer. Welche Games außerdem geplant sind, erfahrt ihr in einer Release-Liste der Spiele für Nintendo Switch.

Um die Ankündigungen optisch zu untermalen, veröffentlichte Nintendo anlässlich der Switch-Präsentation zahlreiche neue Trailer, die wir nachfolgend für euch eingebunden haben. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zur Nintendo Switch. Die neue Spiele-Konsole soll am 3. März auf den Markt kommt. Der Preis beläuft sich auf 299,99 US-Dollar - also vermutlich 299,99 Euro.

Super Mario Odyssey (Release Ende 2017)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Release am 3. März)

1-2 Switch (Release am 3. März)

ARMS (Release im Frühjahr 2017)

Splatoon 2 (Release im Sommer 2017)

Xenoblade Chronicles 2 (ohne Termin)

Mario Kart 8 Deluxe (Release am 28. April)

Fire Emblem Warriors (Release Ende 2017)

Super Bomberman R (Release im März 2017)

Lego City Undercover (Release im Frühjahr 2017)

Puyo Puyo Tetris (Release "in Kürze")

Sonic Mania (Release im Frühjahr 2017)