Nintendo Switch: Tester schmecken Cartridges - und reagieren mit Ekel

Nintendos Hybrid-Konsole Switch verzichtet auf ein Disk-Laufwerk. Stattdessen werden Spieldaten auf sogenannten Cartridges gespeichert wie sie insbesondere bei Handhelds und Konsolen in den Neunzigern populär waren. Ausgewählte Pressevertreter und YouTuber erhielten die Switch bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart am 3. März und haben das Gerät in den vergangenen Tagen eingehend analysiert. Ein kurioses Experiment sorgt dabei gerade für Schlagzeilen, den Medienberichten zufolge der Spielejournalist Geff Gerstmann zuerst durchgeführt hat, inzwischen aber viele Nachahmer fand.

Gerstmann, Kotaku-Autor Mike Fahey und Co. machten nämlich den "Geschmackstest". Sie steckten sich eine Switch-Cartridge in den Mund und glitten mit ihrer Zunge über die auf der Rückseite des Speichermoduls befindlichen Kontakte. Allein die Idee mutet verrückt an, es ist jedoch die Reaktion der wagemutigen Testsubjekte, die zunächst für helle Erheiterung sorgt: Der Geschmack ist nämlich so unangenehm, dass sie ihr Gesicht verziehen und die Cartridge unmittelbar aus dem Mund entfernen. Das Online-Magazin Polygon beschreibt den Geschmack als "sehr sauer", der Ekel würde noch circa 20 Sekunden in der Kehle anhalten.

Schnell entstand die Theorie, Nintendo würde die Cartridges für Nintendo Switch mit einem speziellen Bitterstoff präparieren, um etwa Kinder daran zu hindern, die Module versehentlich zu schlucken. Auf Nachfrage seitens Polygon bestätigte der japanische Branchenriese schließlich diese Vermutung. Der Firmensprecher stellte zugleich klar, dass der der eingesetzte Bitterstoff "Denatoniumbenzoat" nicht toxisch sei. Kein Gesundheitsrisiko besteht demnach nicht. Ungeachtet dessen ist von der Nachahmung des oben geschilderten Experiments dringend abzuraten.

