Der Peripheriehersteller Snakebyte wird auf der in Kürze in Las Vegas beginnenden Consumer Electronics Show (CES) erstes Zubehör für Nintendo Switch vorstellen. Das sogenannte Nintendo Switch Starter Kit ist für den Einsatz unterwegs gedacht, und enthält ein Transport-Case für das Tablet, Stereo-Kopfhörer, Reinigungstuch, Display-Folie, Schutzkappen für die Buttons und Hüllen für mehrere Module. Außerdem zeigt Snakebyte ein faltbares Headset für Nintendo Switch auf der Messe.

Konkrete Preise und Veröffentlichungstermine hat Snakebyte in seiner Pressemitteilung bislang zwar nicht genannt. Allerdings spricht Nick Repenning, CEO von Snakebyte USA, von einer Verfügbarkeit pünktlich zum Launch von Nintendo Switch. Demzufolge also irgendwann im März 2017. Den konkreten Termin für den Verkaufsstart seiner Konsole wird Nintendo erst am Morgen des 13. Januar, mithin einige Tage nach Ende der CES, bekannt geben. Alle weiteren News, Infos und vor allem Gerüchte findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Nintendo Switch.