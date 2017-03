Nintendo Switch: Bruchtest - 11 Mal auf den Boden geworfen

Nintendos Switch ist seit dem 3. März 2017 weltweit auf dem Markt und vereint mobiles Gaming mit gewohntem Zocken auf der heimischen Couch. Wer zu Hause zockt fährt relativ sicher, doch wer unterwegs spielt und den mobilen Teil mit sich herum trägt, kommt eventuell in die unangenehme Situation, die Switch aus Versehen fallen zu lassen.

YouTuber Brandon Baldwin, auch bekannt unter dem Pseudonym "GizmoSlip", wagte den Härtetest und simulierte mehrere Stürze der Konsole auf harten Beton. Jeder Sturz startete aus einer Höhe von etwa 1,5 Metern. Ob die neueste Nintendo-Konsole diesem Härtetest Stand hält, seht ihr im entsprechenden Video. Wer keine Lust hat, sich den Clip anzusehen, kann in den Zeilen darunter erfahren, wie sich die Switch bei und nach den simulierten Crashes verhält.



Vorweg zu erwähnen ist, dass die Switch ein wirklich robustes Stück Technik zu sein scheint. Die ersten sechs Stürze schienen der Konsole nichts auszumachen. Bis auf einige Kratzer konnten keine weiteren Beeinträchtigungen festgestellt werden. Zwar versagte der linke Stick dann nach sieben Stürzen, der Screen der Switch und das eingelegte Spiel, The Legend of Zelda: Breath of The Wild, liefen aber immer noch. Bis zum elften Aufprall verhielt es sich weiterhin so, dann aber war das letzte Stündchen der Konsole geschlagen. Ein kompletter Ausfall war die Folge und selbst der bis dahin ziemlich robuste Bildschirm verweigerte fortan seinen Dienst.

"Ich war positiv überrascht, wie haltbar sich die Switch zeigte. Letztendlich machten die Analogsticks und die Knöpfe auf den Controllern einen guten Job und schützten das Gerät von üblichen Stürzen hier und da", lässt sich der Urheber des Videos in der dazugehörigen Beschreibung zitieren. "Eventuell brechen diese, aber die gute Nachricht ist, dass sie sehr einfach zu ersetzen sind. Da der Screen aus Plastik zu sein scheint, werdet ihr euch womöglich einen Schutz dafür besorgen wollen. Andererseits müsst ihr mit schweren Kratzern rechnen. Aber ich glaube nicht, dass man im Allgemeinen eine Schutzhülle braucht, um das Gerät am Leben zu erhalten", so Baldwin abschließend.

