Zelda-Fans warten derzeit sehnsüchtig auf den Release von Zelda: Breath of the Wild - das neue Abenteuer erscheint am 3. März für Nintendo Switch und Wii U. Dabei scheint Breath of the Wild nicht das einzige Abenteuer von Zipfelmützenträger Link zu bleiben, das er auf der Nintendo Switch bestreitet. In einem aktuellen Interview mit der Game Informer schürt Zelda-Schöpfer Eiji Aonuma Hoffnungen, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein Zelda-Abenteuer im klassischen 2D-Look für die ab 3. März erhältliche Nintendo-Konsole erscheinen könnte.

Zunächst dementierte Aonuma die Frage, ob das 3DS-Team (A Link Between Worlds, Triforce Heroes) den Switch-Entwicklern beim nächsten großen Projekt aushelfen würde, um womöglich die Entwicklungszeiten zu verkürzen. "Beide Teams verfolgen unterschiedliche Ansätze in ihren Entwicklungen", erklärt Aonuma und fügt hinzu, dass er sie aus diesem Grund auch nicht zusammenbringen würde. Außerdem würde ein größeres Team nicht zwingend bedeuten, dass die Arbeiten an einem Spiel schneller abgeschlossen wären.

"Viele Fans mögen den 2D-Stil"

Vielmehr sei es von Vorteil, wenn beide Teams aus ihrer Perspektive darüber nachdenken würden, welche Ideen sie für Nintendo Switch umsetzen könnten. "Das bedeutet aber nicht, dass die Entwicklungen im Handheld-Bereich nicht fortgesetzt werden", erklärt Aonuma. Auf die Frage, ob das für die 3DS-Zelda-Spiele verantwortliche Team ein Spiel für die Switch entwickeln könnte, entgegnete der Zelda-Schöpfer: "Ja, das ist definitiv eine Möglichkeit."

Demnach gäbe es viele gute Dinge bei einer 2D-Welt. Er fügt hinzu: "Es gibt viele Fans, die den Stil mögen. Ich will das 3DS-Team dazu bringen, über ein weiterentwickeltes 2D-Abenteuer nachzudenken." Konkreter wurde Aonuma allerdings nicht. Dass eines Tages ein 2D-Zelda für Nintendo Switch erscheinen könnte, dürfte nach diesen Aussagen im Rahmen des Möglichen liegen. Unsere Themenseite zur Nintendo Switch hält euch auf dem Laufenden. Weitere Infos zu Zelda: Breath of the Wild lest ihr unter diesem Link.

Quelle: Game Informer