Nintendo Switch: Fast 1 Million Konsolen in einem Monat verkauft

Über 960.000 Nintendo Switch-Konsolen hat Nintendo laut aktueller Pressemitteilung alleine im letzten Monat (März 2017) in den Vereinigten Staaten verkauft. So soll es sich bei der neuesten Konsole von Big N um das sich in der bisherigen Firmenhistorie am schnellsten verkaufende System des Unternehmens handeln. In Japan gingen währenddessen eine halbe Million Einheiten über die Ladentheke und so beläuft sich die Anzahl der verkauften Nintendo Switch-Konsolen auf stolze 1,5 Millionen Geräte - Europa ist da noch nicht eingerechnet, denn offizielle Verkaufszahlen aus unserer Region stehen aktuell noch nicht fest.

Im Vergleich zum überaus guten Verkaufserfolg der Switch konnte sich die Wii U auf dem US-Markt in den ersten sechs Wochen nach dem Release "nur" 890.000 Mal verkaufen. Berücksichtigt man die Tatsache, dass die Wii U im November 2012 herauskam, also genau passend für das Weihnachtsgeschäft, sind die Verkaufszahlen der Switch noch beeindruckender, denn diese erschien am 3. März 2017 und somit nicht zu Stoßzeiten des Handels. Nintendo fügte seiner Information hinzu, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild bisher 1,3 Millionen Mal verkauft wurde - 925.000 Exemplare für die Nintendo Switch und 460.000 für die Wii U. Es wurden also mehr Exemplare des neuesten Zelda-Abenteuers für die Switch verkauft, als Konsolen.

"Während die Verkäufe der Switch einen rekordverdächtigen Start markieren, können die Auslieferungen die hohe Nachfrage bisher noch nicht befriedigen", so das Unternehmen in besagter Pressemitteilung. "Nintendo arbeitet mit Hochdruck daran, sicherzustellen, dass jeder, der es möchte, ein System kaufen kann. Mehr Systeme werden fortlaufend ausgeliefert."

