Nintendo Switch kommt am 3. März 2017 auf den Markt. In einem am 20. Oktober 2016 veröffentlichten Trailer gewährte Nintendo erstmals einen Blick auf seine neue Konsole, die zuvor unter dem Arbeitstitel Nintendo NX bekannt war. Bei Nintendo Switch handelt es sich um die erste modulare Konsole - sie kann sowohl stationär am Fernseher als auch mobil als Handheld verwendet werden. Die Veröffentlichung erfolgt am 3. März 2017, wie Nintendo auf einem Event im Januar 2017 mitteilte.

Nintendo Switch baut auf den Tegra-Prozessor von Nvidia. Die neue API, NVN, soll speziell dafür entwickelt worden sein, um ein schnelles, unkompliziertes und kompaktes Spiele-Erlebnis zu schaffen. Im nachfolgenden Special fassen wir die wichtigsten Details zu Nintendo Switch zusammen: Spiele, Gameplay, Release, Trailer und Hardware. Wir werden die Seite regelmäßig um aktuelle Infos ergänzen. Setzt euch daher am besten ein Lesezeichen zu diesem Artikel. Alle Infos zur Nintendo Switch im Überblick.

Nintendo Switch: Release am 3. März 2017

Nintendo teilte schon frühzeitig mit, in welchem Monat die Konsole auf den Markt kommen soll. Der Release erfolgt im März 2017. Seit einem Event am 13. Januar 2017 wissen wir: Nintendo Switch kommt am 3. März auf den Markt. Einen Preis kommunizierte das Unternehmen ebenfalls: Die neue Konsole lässt sich für 299 US-Dollar erwerben. Einen Preis für den europäischen Markt teilte Nintendo nicht mit. Händler wie Amazon, Saturn und Gamestop listen das Gerät für 330 Euro. Erste Vorbestellungen wurden bereits entgegengenommen. Allerdings waren die Kontingente der Händler bereits nach wenigen Stunden vergriffen. Dass sie vor dem Launch der Konsole weitere Exemplare erhalten, ist wahrscheinlich. Denn nach Angaben von Nintendo sollen zum Launch ausreichend Nintendo Switch-Konsolen an den Handel ausgeliefert werden.

Nintendo Switch setzt auf ein modulares System - die Konsole kann am TV und mobil verwendet werden.Quelle: Nintendo

Heimkonsole und Handheld in einem Gerät

"Nintendo Switch verbindet die Mobilität eines tragbaren Systems mit der Leistungsstärke einer TV-Konsole und eröffnet damit nie dagewesene Spielerlebnisse", kommentiert Nintendo zur Vorstellung der neuen Konsole. Im heimischen Wohnzimmer steht die neue Konsole in der Nintendo Switch-Station, die das Gerät mit dem Fernseher verbindet. Nehmt ihr Nintendo Switch aus der Station heraus, wechselt die Konsole sofort in den Handheld-Modus. Damit lassen sich die Spiele auch unterwegs zocken. Für Nintendo Switch setzt Nintendo auf Module als Speichermedium, die in einen an der Oberseite angebrachten Schacht gesteckt werden.

Display mit 720p-Auflösung, Konsole mit 32 GB Speicherplatz

Wie zuvor bereits vermutet, beträgt die Auflösung des 6,2 Zoll großen Bildschirms 1280x720 Bildpunkte. Am TV-Bildschirm lässt sich die Konsole in einer Auflösung von 1080p betreiben. An der Unterseite hat Nintendo zwei Lautsprecher und einen Helligkeitssensor untergebracht. Letzterer erkennt die Umgebungsbeleuchtung und regelt die Helligkeit des Displays automatisch. An der Oberseite befinden sich der Power-Button, ein Klinkenanschluss für Kopfhörer, Laut-und-Leise-Tasten und der Modulschacht für die Nintendo Switch-Spiele. Der interne Speicherplatz beläuft sich auf 32 Gigabyte. Mit einer microSDHC- und microSDXC-Karte kann der Speicherplatz erweitert werden. Die Konsole unterstützt Speicherkarten von bis zu 2 Terabyte.

Nintendo Switch im Trailer - So sieht die Konsole aus

Controller abnehmen, Multiplayer einrichten

Die Joy-Con-Controller, die an beiden Seiten der Konsole angebracht sind, lassen sich im Handumdrehen von Nintendo Switch lösen. Das ermöglicht die unterschiedlichsten Spielkombinationen: ein Spieler mit je einem Joy-Con-Controller in jeder Hand, zwei Spieler mit je einem oder viele Spieler mit mehreren Joy-Con-Controllern. Wer mag, kann neben den Joy-Con-Controllern auch den optionalen Nintendo Switch Pro Controller verwenden. Lokal lassen sich per WLAN mehrere Switch-Konsolen miteinander verbinden, um Mehrspieler-Gefechte austragen zu können.

Online-Modus anfangs gratis, ab Herbst kostenpflichtig

Nintendo bringt im Laufe des Jahres eine Smart Device-App heraus, die sich über Internet mit Nintendo Switch verbindet und dafür sorgt, dass die Spieler untereinander chatten können, während sie gemeinsam einen mit dieser App kompatiblen Titel spielen. Die App ermöglicht es darüber hinaus, Freunde zu Online-Spielen einzuladen oder sich mit ihnen zu gemeinsamen Partien zu verabreden. Alle Nintendo Switch-Besitzer können die App kostenlos testen, bevor sie ab Herbst Teil eines kostenpflichtigen Online-Services wird.

Bereits bestätigt: Online-Abonnenten sollen in jedem Monat mit einem kostenlosen Retro-Spiel aus dem Nintendo-Katalog belohnt werden. Konkret sollen das NES- und SNES-Titel sein. Wie die offizielle Nintendo-Seite aber offenbart, könnte es sein, dass die Spiele auch jeweils nur einen Monat lang spielbar sein werden, und nicht für die gesamte Dauer des Abonnements. Weitere Details zum Online-Service will Nintendo zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Nintendo Switch: Release-Liste mit den wichtigsten Spielen

Für den Launch der Nintendo Switch sind bislang sechs Spiele bestätigt: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Bomberman R, 1-2 Switch, Skylanders Imaginators, Constructor und Just Dance 2017. Im späteren Jahresverlauf sollen Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 und Xenoblade Chronicles 2 folgen. Super Mario kündigte Nintendo ebenfalls an. Das erste Switch-Abenteuer des beliebten Nintendo-Klempners soll demnach Ende 2017 beginnen, dann soll Super Mario Odyssey auf den Markt kommen. Fußball-Fans dürfen sich auf FIFA freuen. Nintendo bestätigte, dass Electronic Arts die neue Plattform mit seinem beliebten Kicker unterstützt. Eine stets aktualisierte Release-Liste mit allen Nintendo Switch-Spielen für 2017 findet ihr unter diesem Link. Übrigens: Einen Region-Lock gibt es bei Nintendo Switch nicht. Daher lassen sich beispielsweise in Japan oder den USA erworbene Spiele auch auf einer europäischen Konsole spielen.



Viele Spiele von Drittherstellern für Switch

"Die Entwickler haben die Möglichkeit, Nintendo Switch-Titel so zu entwerfen, dass sie eine Vielzahl unterschiedlicher Spielstile unterstützen. Das gibt jedem die Freiheit, die Spielweise zu wählen, die ihm am meisten zusagt. Eine ganze Reihe von Publishern, Entwicklerstudios und Middleware-Partnern haben tatkräftige Unterstützung für Nintendo Switch zugesagt", meldet Nintendo. Eine Auswahl findet ihr in der nachfolgenden Tabelle. Darunter befinden sich namhafte Publisher wie Activision, Electronic Arts und Ubisoft.

Hersteller 505 Games Activision Publishing, Inc. ARC SYSTEM WORKS Co.,Ltd. ATLUS CO.,LTD. Audiokinetic Inc. Autodesk, Inc BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Bethesda CAPCOM CO., LTD. Codemasters® CRI Middleware Co., Ltd. DeNA Co., Ltd. Electronic Arts Epic Games Inc. Firelight Technologies FromSoftware, Inc. Frozenbyte GameTrust GRASSHOPPER MANUFACTURE INC. Gungho Online Entertainment,Inc HAMSTER Corporation Havok INTI CREATES CO., LTD. KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Konami Digital Entertainment Co., Ltd. LEVEL-5 Inc. Marvelous Inc. Maximum Games, LLC Nippon Ichi Software, Inc. Parity Bit Inc. PlatinumGames Inc. RAD Game Tools, Inc. RecoChoku Co.,Ltd. SEGA Games Co., Ltd. Silicon Studio Corporation Spike Chunsoft Co., Ltd. SQUARE ENIX CO., LTD. Starbreeze Studios Take-Two Interactive Software, Inc. Telltale Games THQ Nordic Tokyo RPG Factory Co., Ltd. TT Games UBISOFT Ubitus Inc. Unity Technologies, Inc. Warner Bros. Interactive Entertainment Web Technology Corp.

Nintendo Switch ausprobiert: Unsere ersten Eindrücke

Prozessor von Nvidia

Nintendo Switch baut auf Nvidias Tegra-Prozessor-Technologie. Zusätzlich erstellte Nvidia eigens neue Gaming-APIs. Die neue API, NVN, "wurde speziell dafür entwickelt, ein schnelles, unkompliziertes und kompaktes Spiele-Erlebnis zu schaffen". Nvidia dazu: "Jeder Aspekt einer Gaming-Plattform - Algorithmen, Computer-Architektur, System Design, System Software, APIs und Game Engines - mussten überdacht und neu designt werden. Dafür arbeitete Nvidia eng mit Nintendo zusammen: Mehr als 500 Personen-Jahre stecken in dem Tegra-Prozessor und der Software für Nintendo Switch." Konkrete Einzelheiten zur verbauten Hardware nannte Nintendo bislang nicht.

Gameplay, Trailer und News: Anlaufstelle PCGames.de

