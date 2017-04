Nintendo: Keine Pressekonferenz auf der E3 2017

Bis zur kommenden E3 2017 im Juni dieses Jahres ist es nun nicht mehr lange hin, und auch Nintendo-Jünger dürfen sich auf frische Neuigkeiten und Ankündigungen insbesondere zur neuen Hybrid-Konsole Nintendo Switch freuen. Während die Konkurrenten Sony und Microsoft allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach wieder große Bühnenpräsentationen zu ihren Produkten veranstalten werden, hat sich Nintendo einmal mehr dagegen entschieden: "Wir werden keine große Pressekonferenz für Investoren, Analysten und die Presse veranstalten", so Tatsumi Kimishima, Präsident von Nintendo im aktuellen Finanzbericht des Unternehmens. Wie genau Nintendo auf der E3 2017 in Erscheinung treten wird, soll Nintendo of America "zu einem späteren Zeitpunkt" kommunizieren.

Dass es keine richtige Pressekonferenz geben soll, heißt aber natürlich nicht, dass überhaupt keine Neuigkeiten zu kommenden Nintendo-Produkten zu erwarten sind. Es ist davon auszugehen, dass das japanische Traditionsunternehmen seine Präsentation wieder in Form eines kompakten Livestreams, der sogenannten "Nintendo Direct", abhalten wird. Weiterführende Demonstrationen kommender Spiele könnten zudem einmal mehr in Form eines "Nintendo Treehouse"-Livestreams geschehen. Dabei sind Neuigkeiten etwa zu Super Mario Odyssey, aber auch zu Titeln wie Arms und Splatoon 2 zu erwarten. Letztere beiden Spiele erscheinen voraussichtlich zeitnah nach der E3 2017, die vom 13. bis 15. Juni stattfinden soll. Für kommende Neuigkeiten rund um Nintendo haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Nintendo via Polygon