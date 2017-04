Nintendo: Bilder aus schickem Bewerberhandbuch veröffentlicht

Jedes Jahr aufs Neue schaut sich der Traditionskonzern Nintendo in Japan nach vielversprechendem Nachwuchs um. Im Rahmen dieser alljährlichen Talentsuche vereilt das Unternehmen offenbar schicke Handbücher, die unter anderem einige grundlegende Informationen über die lange Firmenhistorie und Worte namhafter Mitarbeiter enthalten. Was diese Handbücher aber so besonders und darüber hinaus auch begehrenswert für Sammler und Nintendo-Fans macht, sind die ansprechenden Illustrationen, die ganze Seiten des Buchs zieren. Es folgen einige Beispiele aus der aktuellsten Ausgabe.





Wie wir sehen, hat Nintendo neben beständigen Charakteren wie Mario, Luigi, Toad, Link und Zelda auch einen Fokus auf aktuelle Produkte gelegt. Da wird die neue Konsole Nintendo Switch beziehungsweise der zugehörige Joy-Con als raketenhafter Durchstarter in Szene gesetzt, und auch das erfolgreiche The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat eine ansprechende Doppelseite spendiert bekommen. Für weitere Fotos von dem Nintendo-Handbuch besucht Ihr die Seite Meideru, für zusätzliche Informationen und kommende Neuigkeiten rund um Nintendo haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

