In Nintendos eShop findet demnächst ein großer Zelda-Sale statt. Vom 26. Januar bis einschließlich 9. Februar 2017 sind dort zahlreiche Spiele der beliebten Action-Adventure-Serie mit Held Link in der Hauptrolle mehr oder weniger stark herabgesetzt. My-Nintendo-Mitglieder erhalten bis zu 50 Prozent Rabatt und außerdem exklusive Belohnungen sowie Goldpunkte für alle Einkäufe. Wer My Nintendo nicht nutzt, erhält lediglich Rabatte auf Zusatzinhalte und exklusive Zelda-Designs für den Nintendo 3DS.

Folgende Zelda-Spiele für Wii U und 3DS sind während der Angebotswochen reduziert: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, A Link to The Past, Ocarina of Time (3D), Majora's Mask (3D), The Minish Cap, Phantom Hourglass, Spirit Tracks, Twilight Princess HD, The Wind Waker HD, Hyrule Warriors (Legends), Skyward Sword, A Link Between Worlds, Tri Force Heroes, Link's Awakenig DX, Oracle of Seasons und Oracle of Ages. Natürlich noch nicht im eShop erhältlich ist The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Der lange erwartete und mehrfach verschobene, nächste Teil erscheint Anfang März für Wii U und Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo