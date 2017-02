Verlorene SNES-Sammlung für 10.000 US-Dollar wieder aufgetaucht

Erst in der vergangenen Woche ging die Geschichte eines unglücklichen Archivisten durch die Medien, der sich von einem deutschen Spielesammler SNES-Spiele im Wert von gut 10.000 US-Dollar geliehen, diese aber nie erhalten hatte, weil sie in der Post verloren gingen. Nach über einem Monat voller Ungewissheit über den Verbleib der wertvollen Fracht, durfte "Byuu", so das Pseudonym des Archivisten, nun aber dann doch aufatmen: Wie der vermeintliche Pechvogel auf seiner Seite berichtet, hat er das Paket inzwischen erhalten. "Endlich, heute, am 23. Februar, hat die Tortur ein Ende", so Byuu. "Das Paket ist sicher angekommen, und alle Spiele sind intakt."

Doch was war passiert? Offenbar hat die enorme mediale Aufmerksamkeit dazu geführt, dass sich ein Manager des zuständigen US-Paketdienstes USPS mit dem unglücklichen Kunden in Verbindung setzte und eine verstärkte Suche nach dem verlorenen Gut durchgeführt wurde - mit dem Ergebnis: Offenbar war das Etikett des Pakets von einer USPS-Maschine im Verarbeitungsprozess abgerissen worden, wodurch die Fracht erst einmal wochenlang umherirrte.

Dank der Bemühungen durch USPS sind die Module nun aber doch am Ziel angekommen, und nachdem Byuu zunächst das Ende seiner Mission angekündigt hatte, möchte er die Archivierung aller SNES-Spiele nun doch wieder aufnehmen. Geliehene Spiele sollen allerdings zukünftig in deutlich geringeren Umfängen verschickt werden, um den finanziellen Verlust bei einer möglichen weiteren Panne zu minimieren. Des Weiteren hofft der Archivist auf Spenden, damit er auch einige der fehlenden 300 PAL-Spiele käuflich erwerben kann. "So teuer dieser Prozess ist, wird es wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis das PAL-Set komplett ist", schreibt Byuu.

