Nintendo: Fire Emblem Switch und neuer Echoes-Ableger für 3DS angekündigt

Am 18. Januar fand eine weitere Nintendo Direct Show zum Thema Fire Emblem statt. Im Verlaufe des knapp 20 minütigen Livestreams wurden gleich zwei Konsolenspiele angekündigt. 2018 erhält die Hybrid-Konsole Nintendo Switch (Launch am 3. März 2017) einen neuen Teil der beliebten Taktik-Rollenspiel-Serie. Einen exakten Release-Termin gibt es nicht, auch keinen Untertitel. Details zur Story fehlen auch noch völlig. Bildmaterial gibt es ebenfalls nicht. Nicht zur verwechseln ist "Fire Emblem Switch" mit dem Dynasty-Warriors-Crossover Fire Emblem Warriors. Der Action-Ableger ist bei Omega Force (Hyrule Warriors) in der Mache und soll im Herbst für Nintendo Switch und 3DS erscheinen.

Zweite Neuankündigung der Nintendo Direct Show ist Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für den 3DS. Hier gibt es sogar schon einen Release-Termin. Die Veröffentlichung ist für den 19. Mai dieses Jahres vorgesehen. Das Gameplay wurde an den außerhalb Japans niemals offiziell auf den Markt gekommenen, zweiten Teil der Reihe namens Fire Emblem Gaiden (NES, 1992) angelehnt. Im Mittelpunkt der Story stehen Alm und Celica, die sich als Feinde in einem Konflikt um das titelgebende Königreich Valentia gegenüberstehen. Unterhalb könnt ihr euch die komplette Nintendo Direct Show mit deutschen Untertiteln ansehen.