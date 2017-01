NES Classic Mini: Modder entdeckt geheime Botschaft im Programmcode

Hobby-Programmierer scheinen sich am NES Classic Mini geradezu auszutoben. Wie ein Modder über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt, scheint Nintendo damit sogar gerechnet zu haben. Der Hobby-Entwickler hat bei der Analyse des Quellcodes eine versteckte Botschaft entdeckt. In den Programmzeilen findet sich demnach folgende Nachricht: "Hier spricht Captain Hanafuda. Wir starten die Emulation in 3...2...1. In dieses Juwel haben wir viele Mühen und Stunden investiert. Haltet diesen Ort also sauber und macht nichts kaputt. Tschüss, Captain Hanafuda." Dabei spielt diese Botschaft offenbar auf die Geschichte von Nintendo an, die 1889 mit der Produktion der japanischen Hanafuda-Karten begann.

Bereits zuvor war es Moddern gelungen, die amerikanische Version des NES Classic Mini zu knacken - und weitere Games zu installieren. Mittels eines entdeckten Exploits gelang es den Hobby-Entwicklern, die Konsole in den sogenannten FEL-Modus zu booten und so die auf dem internen Speicher liegenden Daten auszulesen. Durch ein speziell zu diesem Zweck entwickeltes Tool namens "Hackchi" können die Originaldateien nun beliebig verändert - und eben auch weitere Spiele ergänzt - werden. Speichermangel ist nicht zu befürchten. Das NES Classic Mini verfügt über 512 Megabyte NAND-Flash. Ein durchschnittliches NES-Spiel benötigt meist weniger als 1 Megabyte.