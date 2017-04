Wichtigste Themen auf der Nintendo Direct am Abend des 12. April waren Splatoon 2 und Arms. Zum einen gab es jede Menge neues Gameplay aus den beiden Switch-Exklusivspielen zu sehen. Ihr findet die beiden jeweils etwa sieben Minuten langen Videos im Anschluss an diese Zeilen. Zum anderen wurden die endgültigen Release-Termine bekannt gegeben. Splatoon 2 erscheint demnach am 21. Juli, Arms am 16. Juni.

Splatoon 2 ist der Nachfolger zum äußerst erfolgreichen Wii-U-Multiplayer-Shooter. Während sich am grundsätzlichen Gameplay eher wenig getan hat - wieder geht es darum, Maps mit der Teamfarbe zu kolorieren - gibt es immerhin einige Neuerungen. Darunter den 4-Spieler-Koop-Modus Salmon Run, der ebenfalls auf der Nintendo Direct vorgestellt wurde. Arms ist eine komplette Neuentwicklung für Nintendos neue Hybridkonsole. Das Gameplay stellt eine Mischung aus Boxspiel und Third-Person-Shooter dar. Alles weiteren Infos zur Nintendo Switch findet ihr auf unserer Themenseite.