NES Classic Mini: Nintendo stoppt die Produktion in Nordamerika

Das Nintendo Classic Mini erschien weltweit im November des vergangenen Jahres. Die kleine Retro-Konsole mauserte sich zum Riesenerfolg, und war über Monate hinweg ausverkauft - und während auch heute noch viele potenzielle Kunden auf der Suche nach ihrem eigenen Exemplar sind, hat Nintendo überraschend den Produktionsstopp der Konsole angekündigt. In Nordamerika sollen noch im April die letzten Lieferungen an Händler erfolgen, wie der Konzern gegenüber IGN angegeben hat.

"Im April werden NOA-Territorien die für dieses Jahr letzten Lieferungen des NES Classic Mini erhalten. [...] Wir wissen, dass es für viele Kunden schwierig war, ein Exemplar zu finden, und dafür entschuldigen wir uns", so Nintendo in einer Stellungnahme. Dennoch: "Das NES Classic Mini war nie als fortlaufendes, langfristiges Produkt gedacht. Trotzdem erweiterten wir unsere ursprünglichen Pläne aufgrund der hohen Nachfrage durch einige Extra-Lieferungen", so ließ ein Nintendo-Sprecher zusätzlich gegenüber IGN verlauten.

Ob die Einstellung der Produktion auch für den europäischen Markt gilt, ist aktuell unklar, würde aber auch nicht verwundern: Das japanische Pendant, der Nintendo Classic Mini Famicom, soll ebenfalls nicht mehr hergestellt werden, wie die Seite Famitsu auf Basis der offiziellen Produktseite berichtet. Allerdings gibt es hier einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied in der Kundgebung:

"Die Herstellung dieses Produkts endet vorübergehend. Wenn die Produktion wieder beginnt, werden wir entsprechende Informationen auf dieser Seite zur Verfügung stellen", so die Verlautbarung durch Nintendo. Enttäuschte Kunden in Japan dürfen für die Zukunft also durchaus noch auf neue Exemplare hoffen - ob das auch in Nordamerika und potenziell Europa der Fall sein wird, ist unbekannt. Immerhin bezieht sich auf die amerikanische Ankündigung auch wörtlich auf "dieses Jahr".

