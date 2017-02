Erst in den vergangenen Monaten erinnerte uns Nintendos gefragtes NES Classic Mini daran, wie schwer Spiele in den 80er- und 90er-Jahren teilweise noch waren - doch das hat den mexikanisch-polnischen Streamer Piotr Delgado "The Mexican Runner" Kusielczuk nicht davon abgehalten, sein wahnwitziges Ziel mit engelsgleicher Geduld zu verfolgen: jedes verfügbare Spiel für das Nintendo Entertainment System durchzuspielen. Im Jahr 2014 begab er sich auf diese Odyssee, und nun, Hunderte von Spielstunden und gut drei Jahre später, ist er im Begriff, den Sack zuzumachen. Am Sonntag möchte der geduldige Spieler im Stream Super Mario Bros. 3 durchspielen, und damit seine Reise beenden.

Und dass diese mitunter wahrlich eine Tortur gewesen sein muss, kann sich jeder denken, der einmal an Nintendos altehrwürdiger Konsole gespielt hat. Neben beinharten Arcade-Spielen musste sich Kusielczuk unter anderem etwa durch das Spiel "Miracle Piano Teaching System" beißen, das ihm 91 Stunden und so einige Piano-Lektionen abverlangt haben soll. Einschließlich des noch ausstehenden Super Mario Bros. 3 hat er dann insgesamt 714 Titel gespielt, 679 davon wurden in Nordamerika veröffentlicht, und 35 nur in PAL-Regionen. Da einige Spiele keine klar vorgegebenen Konditionen für eine Beendigung haben, galt ein Spiel als durchgespielt, wenn sich Dinge wiederholten, oder es schlicht nicht weiterging.

Auf die abstruse Idee will ihn übrigens ein chilenischer Freund aus der Speedrunning-Community gebracht haben - zwar eher scherzhaft, Kusielczuk hatte sich der Herausforderung aber dennoch gestellt. Auf dem Youtube-Kanal The Mexican Runner können einige Highlights seiner Odyssee nachgeholt werden. Aut seinem Twitch-Kanal soll es dann demnächst den krönenden Abschluss zu sehen geben.

Quelle: Kotaku