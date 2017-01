Patrick Scott Patterson hat eine Mission. Der US-Amerikaner ist laut Eigendarstellung nicht nur seit über 35 Jahren ein leidenschaftlicher Fan von Videospielen, sondern auch ein ambitionierter Sammler. Seine Leidenschaft geht über den reinen Selbstzweck hinaus. Patterson möchte Spiele, Konsolen und Zubehör aus den vergangenen Jahrzehnten erhalten sehen, damit sich auch künftige Generationen von Gamern an Klassikern wie The Legend of Zelda: Link to the Past erfreuen können.

Bei einer seiner Jagden nach Schätzen machte Patterson jüngst einen besonderen Fund: In einem heruntergekommenen Wohnwagen auf einem Grundstück zwischen Lagerschuppen fand er eine Kiste voll mit Nintendo-Klassikern. Darin befand sich unter anderem der seltene NES-Roboter R.O.B. und allerhand originalverpackte Spiele (teils mit erhaltenem Siegel) für das Nintendo Entertainment System. Fotos zeigen den Inhalt der Kiste, der selbst langjährige Sammler wie Patterson noch augenscheinlich überrascht.



For those asking where that 1986 Nintendo Control Deck box was found.... pic.twitter.com/tjSlQmZsv0 — P Scott Patterson (@OriginalPSP) 21. Januar 2017

Wer vergleichbare Schätze bei sich auf dem Dachboden rumliegen hat, sollte diese nach Möglichkeit nicht einfach wegwerfen, sondern zunächst Patterson über seine Webseite kontaktieren. Außerdem bietet er einen für die Orte Dallas, Fort Worth und Denton einen Abholservice an. Patterson verwahrt nicht alle Exponate bei sich, einige schickt er direkt an Museen oder andere Sammler weiter. Patterson engargiert sich darüber hinaus auch für karitative Zwecke und leitet die Retro-Klassikern an Militärveteranen und Kinderklinken weiter.

