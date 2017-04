NES ​Classic Mini: Nintendo bestätigt Produktionsstopp auch für Europa

Nintendo stoppt die Produktion des NES Classic Mini auch in Europa. Das Unternehmen bestätigt, künftig keine Exemplare der Retro-Konsole im Miniformat mehr an den Handel auszuliefern. "Wir können bestätigen, dass wir keine Einheiten des Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment Systems mehr produzieren", kommentiert ein Nintendo-Sprecher. Sollte die Produktion in Zukunft wieder aufgenommen werden, will Nintendo entsprechende Updates über seine Social-Media-Kanäle posten.

Bereits zuvor gab der Mario-Konzern den Produktionsstopp für Nordamerika bekannt. Hintergründe teilte Nintendo allerdings nicht mit, nur so viel: "Das NES Classic Mini war nie als fortlaufendes, langfristiges Produkt gedacht. Trotzdem erweiterten wir unsere ursprünglichen Pläne aufgrund der hohen Nachfrage durch einige Extra-Lieferungen."

Das NES Classic Mini kam im November 2016 auf den Markt - und war über Monate hinweg ausverkauft. Über Drittanbieter auf Amazon und Ebay lässt sich die Neuauflage der populären Retro-Konsole noch erwerben. Allerdings müssen Interessierte mit Preisen ab 200 Euro rechnen - also knapp drei Mal so viel wie von Nintendo vorgesehen. Mit etwas Glück erhascht ihr noch ein Exemplar zu einem günstigeren Preis - schaut bei Preissuchmaschinen wie geizhals.de nach.

Auf dem NES Mini sind 30 Spiele vorinstalliert, darunter populäre Klassiker wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN und Kirby's Adventure. Die Spielfortschritte lassen sich mit vorhandenen Fortsetzungspunkten sichern, sodass die früher üblichen Passwörter nicht mehr benötigt werden. Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System erschien zusammen mit einem Nintendo Classic Mini: NES-Controller, einem HDMI-Kabel und einem USB-Kabel zur Stromversorgung.

Derzeit wird spekuliert, ob auf das NES Classic Mini eine Mini-Version des erfolgreichen Super Nintendo folgt.

Quelle: Eurogamer