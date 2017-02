Nier: Automata: Trophäen lassen sich auch kaufen - aber nicht sofort

Trophäen in Computerspielen freizuspielen ist für viele sehr wichtig. Denn diese Trophäen zeigen an, was man im Spiel erreicht hat und wie weit man im Vergleich mit anderen Spielern gekommen ist. Trophäen stellen eine zusätzliche Motivation dar, Geheimnisse zu ergründen und ein Spiel durchzuspielen, sowie es in höheren Schwierigkeitsgraden nochmal zu versuchen.

Bisher ist es so, dass man diese Trophäen erhält, in man sie im Spiel freischaltet. Beispielsweise, wenn man eine Questreihe abgeschlossen oder einen schwierigen Bossgegner besiegt hat. Doch mit Square Enix' kommendem Rollenspiel Nier: Automata gibt es die Möglichkeit, sich die Trophäen auch zu kaufen. Ganz so einfach, wie sich das anhört, ist es dann aber auch wieder nicht.

Denn die Kaufoption steht erst dann zur Verfügung, wenn man das Spiel drei Mal durchgespielt hat. Erst, wenn man die drei Enden gesehen hat, ist es möglich, die Trophäen zu erwerben und dann auch nur mit Ingame-Geld. Echtes Geld kommt keines zum Einsatz. Das System ist dazu gedacht, dass Spieler ihre Kollektion vervollständigen können, ohne frustriert diese eine letzte Trophäe grinden zu müssen, obwohl man vielleicht überhaupt keine Lust mehr hat, dieselbe Tätigkeit immer und immer wieder zu tun, bis die Trophäe dann endlich freigeschaltet ist. Bestimmte Trophäen sind allerdings ausgeschlossen. Beispielsweise ist es nicht möglich, sich die Trophäe für das Durchspielen von Nier: Automata zu kaufen. Sollte dies gut bei den Spieler ankommen, dann ist wohl davon auszugehen, dass weitere Spiele dieses System ebenfalls nutzen werden.

Nier: Automata wird am 10. März für Playstation 4 erscheinen. Die PC-Version hat noch kein Release-Datum.

Wie seht ihr das? Ist es eine sinnvolle Neuerung, sich Trophäen kaufen zu können, um die Sammlung zu vervollständigen?