Nier: Automata - PS4-Demo für Plus-Mitglieder jetzt zum Download

Im Playstation Store steht seit Kurzem die versprochene PS4-Demo zum Japano-Rollenspiel Nier: Automata (Build-No.: 120161128) zum Download bereit. Der Download ist etwa 4,4 Gigabyte groß. Zugriff haben ausschließlich Inhaber eines kostenpflichtigen PS-Plus-Abos. Möglicherweise wird die Demo zu einem späteren Zeitpunkt aber für alle PS4-Besitzer freigegeben. Stand jetzt ist das aber reine Spekulation. Unterhalb findet ihr ein offizielles Walkthrough-Video, das zeigt, was ihr gegebenenfalls verpasst.

Am 10. März des kommenden Jahres erscheint Nier: Automata dann in finaler Form für die PS4. Wann die ebenfalls angekündigte PC-Version folgt, hat Publisher Square Enix bislang nicht verraten. Für Sonys Heimkonsole kann das neueste Werkt von Platinum Games (Bayonetta, Starfox Zero) bereits vorbestellt werden. Neben der Standard Edition ist die sogenannte Black Box Edition mit einer Sammelfigur und weiteren Extras erhältlich. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Nier: Automata.

Quelle: PS Store