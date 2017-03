Nier: Automata: PC- und PS4 Pro-Version im Grafikvergleich

Publisher Square Enix und Entwickler Platinum Games haben am vergangenen 10. März 2017 die PlayStation 4-Fassung von Nier: Automata im Handel veröffentlicht. Eine Woche später - am 17. März 2017 - ist das Action-Rollensiel dann auch für den PC erschienen. Wir haben für euch die einzelnen Fassungen unter die Lupe genommen und die grafischen Unterschiede zwischen den Ablegern für PC und PlayStation 4 Pro in einem neuen Video festgehalten. Den Grafikvergleich könnt ihr euch im Folgenden ansehen.



Für die Aufzeichnung des Bildmaterials wurde ein PC mit einem Intel Core i7-980X (3,3 GHz), einer Nvidia GTX 980 sowie dem Betriebssystem Windows 10 verwendet. Unser Vergleich bezieht sich nur auf die grafischen Unterschiede und nicht auf die Performance der beiden Versionen. Kurz nach dem PC-Launch vermeldeten einige Spieler unterschiedliche Probleme mit dem Spiel. Unter anderem wurde die Auflösung nicht korrekt angezeigt. Weitere Meldungen und Videos zu Nier: Automata findet ihr auf unserer Themenseite.