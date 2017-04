Nier: Automata - DLC mit skurrilen CEO-Bossfights angekündigt

Square-Enix und Platinum Games haben im Rahmen eines Livestreams den ersten DLC für Nier: Automata enthüllt. Der Zusatzinhalt trägt den kryptischen Titel "3C3C1D119440927" und erscheint am 2. Mai für 1.500 Yen (12 Euro) in Japan. Mit dem Release im Westen ist wenig später zu rechnen. Der "3C3C1D119440927"-DLC enthält drei neue Kolosseum-Kämpfe, in deren Verlauf unter anderem gegen die CEOs von Publisher (Yosuke Matsuda) und Entwickler (Kenichi Sato) angetreten werden muss. Bei erfolgreichem Absolvieren winken unter anderem zusätzliche Bonus-Outfits für 2B, 9S, A2 aus Nier: Replicant. So hieß die PS3-Version des Vorgängers Nier.

Nier: Automata ist im vergangenen Monat März für PC und PS4 erschienen. Umsetzungen für weitere Plattformen, insbesondere also Xbox One und Nintendo Switch, sind offenbar nicht geplant. Dabei schlägt sich das Action-Rollenspiel - aufgrund der starken Konkurrenz überraschend - gut an den Ladenkassen. Binnen weniger Wochen knackte Nier: Automata die Marke von einer Million verkaufter Exemplare. Weshalb dieser Erfolg verdient ist, erfahrt ihr in unserem Test zu Nier: Automata. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Nier: Automata.