Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom - Gameplay-Trailer mit Kämpfen

11.02.2017 um 14:15 Uhr Das ist der neueste Gameplay-Trailer zu Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom. Zu sehen ist unter anderem ein Kampf gegen eine Art Riesengorilla mit Stierhörnern. Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom ist natürlich wieder bei Level 5 in der Mache. Erscheinen soll das Japano-Rollenspiel im laufenden Jahr für PS4 und überraschend auch PC.

