Ni No Kuni 2: Rollenspiel-Nachfolger erscheint auch für PC

Publisher Bandai Namco veröffentlichte im Jahr 2013 in Europa mit Ni No Kuni: Der Fluch der Weißen Königin ein hochgelobtes Rollenspiel exklusiv für die PlayStation 3. Im vergangenen Jahr wurde im Rahmen der PlayStation Experience dann mit Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom der Nachfolger für PlayStation 4 angekündigt. Wie der Publisher nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird Ni No Kuni 2 nicht nur für PS4, sondern auch erstmals für den PC erscheinen. Darüber hinaus wird das Rollenspiel von Entwicklerteam Level-5 definitiv im Jahr 2017 erscheinen, wie Bandai Namco erneut bestätigt.

Die Geschichte von Ni No Kuni 2 spielt sich im Königreich Katzbuckel ab - ein Ort, an dem Katzen, Mäuse und Menschen friedlich miteinander lebten. Nach einem Putsch wurde jedoch das Katzenvolk sowie König Evan aus der Königreich verbannt. Während des Abenteuers begleitet der Spieler den entthronten König und hilft ihm dabei, ein neues Königreich aufzubauen, um die gesamte Welt zu vereinen. An der Entwicklung des Spiels ist unter anderem der ehemalige Studio Ghibli-Animator Yoshiyuki Momose sowie Joe Hisaishi - verantwortlich für den Soundtrack - beteiligt. Weitere Meldungen zu Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom findet Ihr auf unserer Themenseite.