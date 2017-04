New Warriors: Marvel Comedy-Serie hat einen Sender

Nach langem Hin und Her hat die Comedy-Serie ihr zuhause bei Freeform gefunden, wie unter Anderem THR berichtet. Gleich eine ganze Staffel soll kommen: Zehn Folgen á 30 Minuten. Die Ausstrahlung soll 2018 erfolgen. Interessant ist auch, dass angeblich Kevin Biegel als Autor und Showrunner in fortgeschrittenen Verhandlungen ist. Mit "Scrubs" und "Cougar Town" wäre er durchaus jemand mit Erfahrung im Schreiben von erstklassiger Comedy.

Im Fokus der Handlung stehen - nach der Comic-Vorlage aus den 1990ern - sechs Jugendliche mit übernatürlichen Kräften, die zusammen in einer WG leben. Allerdings mit nicht ganz so epischen Fähigkeiten wie Captain America oder seine Avengers-Kollegen. So ist das beliebte Squirrel Girl, das im Original einen buschigen Eichhörnchenschwanz, große Vorderzähne sowie Krallen an den Fingern hat, eine der sechs. Zu ihren Talenten gehört neben Talent zum Klettern auch die Verständigung mit allen Arten von Eichhörnchen.

Schauspielerin Anna Kendrick hatte vor einiger Zeit in einem Interview Interesse an der Rolle als Squirrel Girl geäußert. Ob sie dabei bleiben wir ist allerdings fraglich: Kendrick ist 31, während die New Warriors eben nicht nu neu, sondern auch sehr jung sind. Neben ihren ständigen Versuchen, trotz lahmer Fähigkeiten die Welt zu verbessern, müssen sie sich auch mit alltäglichen Problemen wie Dates, Schule und dem Erwachsenwerden herumschlagen. Ob das gelingt? Wir dürfen gespannt sein.