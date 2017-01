Santa Clarita Diet: Neuer Trailer zur Netflix-Zombie-Comedy

25.01.2017 um 09:15 Uhr Um was geht's in der kommenden Netflix-Serie Santa Clarita Diet? Dieser Trailer stellt die Hammonds vor - eine Familie zum Anbeißen. Die Comedy-Serie mit Drew Barrymore und Timothy Olyphant in den Hauptrollen dreht sich um eine US-Familie, die drastisch umdenken muss als Sheila (Drew Barrymore) Appetit auf Menschenfleisch entwickelt. Die erste Staffel läuft ab dem 3. Februar bei Netflix.

