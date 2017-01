Netflix: Neuer Endlessrunner mit Serienstars 

Netflix-Fans, denen Super Mario Run zu teuer ist, kommt der passende Endlessrunner gerade recht und vor allem kostenlos! Er beinhaltet vier Levels, die jeweils auf beliebten Netflix-Serien basieren. So kann man Pablo Escobar aus Narcos spielen, Piper aus Orange is the New Black, Mike Wheeler aus Stranger Things und Marco Polo. Das Highlight dürfte für viele das Level zu Stranger Things darstellen, in welchem Mike Hilfe von Eleven erhält, sowie vor dem Demogorgon fliehen muss - alles unterlegt mit einer 8-Bit-Version des Soundtracks. Wer sich dafür interessiert - hier ist der Link.

Das neue Netflix Videospiel ist kostenlos. Quelle: Netflix

Quelle: Gizmodo