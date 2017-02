Nach einjähriger Pause kehrt Need for Speed voraussichtlich 2017 auf die Videospielbühne zurück. EAs Geschäftsführer Andrew Wilson kam im Zuge einer Investorenkonferenz aufs nächste NFS zu sprechen, blieb dabei jedoch sehr vage. Die "ambitionierte" Fortsetzung habe demnach einen kompetitiven Online-Fokus. Was genau darunter zu verstehen ist, lässt Raum für Spekulationen. Der im Jahr 2015 unter dem schlichten Namen "Need for Speed" veröffentlichte Vorgänger setzte eine permanente Internetverbindung zwingend voraus - eine bei der Community höchst umstrittene Design-Entscheidung, die Electronic Arts seinerzeit mit der sozialen Komponente rechtfertigte, im finalen Spiel letztendlich aber nur halbgar umgesetzt wurde.

Dass das für 2017 geplante Need for Speed ebenfalls auf eine Online-Pflicht setzt, ist zwar nicht bestätigt. Wilsons Kommentar lässt diese Schlussfolgerung jedoch zu. Einen Namen hat das nächste NFS übrigens nicht. EA ließ sich im Vorjahr jedoch die Markenrechte für "Need for Speed: Arena" sichern. Eine offizielle Ankündigung erfolgt möglicherweise im Zuge von EAs Play Show. Die Veranstaltung findet vom 10. bis zum 12. Juni 2017 statt - also kurz vor der diesjährigen E3. Welche Spiele dort enthüllt werden, ließ der Branchenriese bisher offen. Im Mai 2014 feierte die Marke Need for Speed sein 20 jähriges Jubiläum. Die Rennspielreihe wurde schnell zu einem Publikumsliebling. Nach der famosen Underground-Subreihe nahm die Qualität jedoch allmählich ab, was sich unter anderem in den Wertungen der Fachpresse wiederspiegelt.

Quelle: Polygon