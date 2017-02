Eine Mischung aus Judge Dredd, Mad Max und Sons of Anarchy - so beschreibt Entwickler Rogue Factor das Tabletop-Spiel Necromunda. Mit Underhive Wars wollen die Macher von Mordheim: City of the Damned diesen rabiaten Anarcho-Stil auf PCs und Konsolen bringen. Als Setting hält Warhammer 40K her, doch statt Space Marines und Eldar steuert ihr im Taktik-Rollenspiel eins von sechs Häusern. Das sind kaum mehr als brutale Verbrecherbanden, unter anderem kämpfen Mitglieder einer Motorradgang und bewaffnete Industriearbeiter in rundenbasierten Schlachten.

In Necromunda: Underhive Wars kommandiert ihr kleine Gangs aus Gangstern, das Kampfsystem ist rundenbasiert. Quelle: Rogue Factor Necromunda: Underhive Wars spielt in den Eingeweiden gigantischer Fabrikplaneten, auf denen im Namen des Menschen-Imperators Kriegsgerät für dessen heilige Kreuzzüge gegen Orks und andere Warhammer-Rassen gefertigt werden. Weil die dort entstehenden Raumschiffe und Kanonen oftmals kilometerlang sind, wirken die humanoiden Spielfiguren in den Umgebungen winzig; der Maßstab unterscheidet sich massiv von den meisten anderen Videospielen. Ergo spielt in Necromunda: Underhive Wars auch die Vertikalität der Schlachtfelder eine große Rolle. Im Gefecht müsst ihr oftmals auf Gegner weit über oder unter eurem Helden-Team achten.

Dementsprechend finden die Kämpfe auch vorwiegend auf Entfernung statt. Wie in Rogue Factors letztem Spiel Mordheim: City of the Damned bewegt ihr nacheinander eure Einheiten aus der Third-Person-Perspektive und greift die für die Dauer des Zuges eingefrorenen Widersacher an. Nach Rundenende sind die Gegner n der Reihe - sowohl KI-Widersacher als auch menschliche Feinde, denn Necromunda: Underhive Wars wird einen Multiplayer-Modus beinhalten.

Im Vergleich zu Mordheim will Rogue Factor die RPG-Elemente ausbauen; die Mitglieder eurer Gang dürft ihr nach Stufenaufstiegen mit neuen Fähigkeiten segnen, der Talentbaum verspricht, sehr umfangreich zu werden. Das soll für Wiederspielwert sorgen - genau wie die Zufallselemente auf den Schlachtfeldern. Zwar will Rogue Factor mehr handgemachte Karten als in Mordheim einbauen, dennoch sollen Teile der Maps weiterhin prozedural generiert werden.

Für Necromunda: Underhive Wars gibt es noch keinen Release-Termin; vor 2018 rechnen wir nicht mit einer (Early-Access-)Veröffentlichung. Screenshots gibt es dementsprechend noch keine, nur die zwei Artworks in dieser Meldung.

Quelle: Rock, Paper, Shotgun